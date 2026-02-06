Infosalus.- La Asociación Nacional de Informadores de Salud reclama una estrategia nacional frente a la desinformación en salud

La divulgadora, Graziella Almendral, durante la jornada ‘Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud’, en el Ministerio de Sanidad, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). La jornada reúne a profesionales y expertos para intercambiar ideas e - Alberto Ortega - Europa Press

La presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), Graziella Almendral, ha demandado este viernes en el Ministerio de Sanidad la colaboración de instituciones, organizaciones, medios de comunicación y profesionales sanitarios para avanzar hacia una estrategia nacional frente a la desinformación en salud, que ha calificado como una "emergencia de salud pública a nivel global".

"Podemos preparar la mejor información sobre salud, ser rigurosos, como intentamos siempre. Hacer una gran información de impacto, multimedia, de rigurosa actualidad. Pero si esa información la publicamos o la emitimos en un ecosistema informativo dominado por la desinformación, no va a servir para nada. No va a alcanzar su público, puede ser malinterpretada y no va a conseguir sus objetivos", ha señalado en la inauguración de la jornada 'Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud', organizada por la ANIS.

En su intervención, Almendral ha aseverado que no se trata de un reto futuro sino de una realidad del presente que está ganando terreno "a pasos agigantados" y que solo puede terminar con la unión de todos los agentes implicados.

"No nos valen ya campañas aisladas, no nos vale que las instituciones, compañeros, organizaciones, estemos cada uno intentando hacer nuestro trabajo por separado. Si no nos unimos, no vamos a conseguir el objetivo de frenar la desinformación en salud", ha subrayado.

Durante la jornada, la vicepresidenta de ANIS, Susana Fernández, ha presentado los resultados del informe 'ANIS 2026: Desinformación en salud en España', que busca ofrecer una radiografía de lo que se está haciendo contra la desinformación en salud en el país.

En sus conclusiones, el informe recoge que la lucha contra la desinformación "es uno de los grandes retos de la sociedad", un reto "crítico" en el caso de la desinformación en salud, ya que puede afectar de forma directa a los pacientes. Según apunta, afecta a todo tipo de patologías, sobre todo en cáncer, vacunas, nutrición y enfermedad mental.

Asimismo, señala que la digitalización y la pérdida de confianza en los medios de comunicación tradicionales en favor de los nuevos canales son factores que hacen aumentar la desinformación, a la vez que el avance de la inteligencia artificial (IA) supone un nuevo reto en este panorama.

Por todo ello, destaca que la estrategia contra la desinformación en salud debe desarrollar herramientas de comunicación y apoyar la alfabetización mediática, ofreciendo una respuesta "rápida" que cuente con la "corresponsabilidad" de profesionales sanitarios, instituciones, científicos, asociaciones de pacientes, plataformas tecnológicas, empresas, periodistas de salud y ciudadanos.

PERSPECTIVA DE LA OMS

En representación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha participado en la jornada Vismita Gupta-Smith, responsable de la Alianza para la Integridad de la Información de Salud, liderada por la OMS y de la que forma parte la ANIS, con el objetivo de exponer las acciones puestas en marcha para combatir la desinformación.

"La integridad de la información es la madre de todas las batallas. Si ganamos esta, podemos ganar el resto. Y si perdemos esta, lo perdemos todo", ha subrayado al inicio de su intervención citando a la premio Nobel de la Paz en 2021, María Ressa.

Gupta-Smith ha aseverado que la desinformación en salud aflora sobre todo en momentos vulnerables y supone un riesgo para la salud pública, además de socavar la confianza en las organizaciones, en los gobiernos y en los profesionales sanitarios. "La desinformación es muy poderosa porque impacta en las emociones de las personas. Hablamos de contenido muy sensible que afecta los sesgos de la persona", ha afirmado.

Para frenar esta situación, ha destacado que la OMS ya ha iniciado algunas tácticas, basadas en priorizar los hechos y enfatizar el contenido basado en evidencia clara, además de trabajar en generar confianza a nivel local. "Cada vez más personas se quedan en su mundo, en su pequeño espacio, y ya está. Y no confían en nadie más, en nadie que piense diferente", ha advertido para subrayar la importancia de trabajar la confianza.

Además, ha insistido en que tanto la población como las instituciones deben verificar la fuente de las informaciones, no quedarse con los titulares, que en ocasiones pueden ser sensacionalistas, e ir a la historia que hay detrás, analizar los hechos, comprobar si las imágenes han sido retocadas y buscar errores.