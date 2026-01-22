Archivo - Imagen de la presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Herminia Rodríguez. - ASPE - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han coincidido en la importancia de preservar con las administraciones públicas un marco estable, previsible y basado en el diálogo que permita al sector sanitario privado seguir desarrollando su actividad con garantías, aportando valor al conjunto del sistema sanitario y a la economía española.

Así se han mostrado las organizaciones tras la reunión que este jueves han mantenido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Herminia Rodríguez, en la que han intercambiado impresiones sobre la situación del sector de la sanidad privada y sus principales desafíos en el actual contexto económico y social.

La presidenta de ASPE ha trasladado al presidente de la CEOE las principales inquietudes del sector, relacionadas con la seguridad jurídica, la sostenibilidad económica, la presión asistencial creciente y la necesidad de avanzar en un modelo de colaboración constructiva con las administraciones públicas. De igual forma, la patronal ha defendido el papel de las empresas del sector sanitario y su contribución a la sostenibilidad, accesibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Desde ASPE indican que entre el 28 y el 42 por ciento de la actividad hospitalaria en España se realiza en centros privados, lo que desglosado por áreas de actividad supone el 33 por ciento del total de las intervenciones quirúrgicas, el 24,5 por ciento del total de urgencias atendidas, el 21,6 por ciento de las consultas o el 22,6 por ciento de los ingresos hospitalarios. Además, en España, existen un total de 777 hospitales (públicos y privados), de los que el 56 por ciento (432 centros) son privados y cuentan con el 31 por ciento del total de camas instaladas en España.

"El papel de nuestras empresas en España es crucial para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Sin nuestra aportación, la sanidad que conocen hoy los ciudadanos se alejaría mucho de los estándares de calidad de los que disfrutamos", explica Rodríguez.

Tanto CEOE como ASPE han subrayado que la sanidad privada constituye un sector estratégico, intensivo en empleo cualificado, innovación tecnológica e inversión, y que desempeña un papel relevante en la cohesión territorial y en la capacidad del sistema sanitario para responder a los retos demográficos y epidemiológicos. En este contexto indican que el peso de la sanidad privada en el PIB español ronda el 2,5 por ciento, (unos 34.000 millones de euros), representando el 26 por ciento del gasto sanitario total, además de generar empleo para más de 290.000 profesionales.

En el transcurso del encuentro, se ha puesto de relieve que la sanidad privada forma parte del entramado productivo esencial del país y contribuye de manera decisiva al mantenimiento de la actividad económica, a la generación de empleo y a la prestación de servicios sanitarios de calidad a millones de ciudadanos.

Ambas partes han coincidido en la necesidad de reforzar los canales de interlocución institucional y de seguir trabajando desde una visión compartida que permita anticipar los retos futuros del sistema sanitario, siempre desde el respeto a los distintos ámbitos de responsabilidad y competencias.

Tras la reunión, Rodríguez ha puesto en valor la continuidad de ASPE al frente de la Comisión de Sanidad de CEOE: "Desde esta Comisión seguiremos trabajando para que la sanidad ocupe el lugar que le corresponde en la agenda empresarial y en el diálogo institucional". Además, ha señalado que "la sanidad privada es un sector comprometido con el interés general, que necesita estabilidad y certidumbre para seguir invirtiendo, innovando y aportando soluciones en beneficio del conjunto de la sociedad", y ha valorado muy positivamente el clima de diálogo mantenido con la CEOE.