ASPE mantendrá una agenda activa con Sanidad sobre recursos humanos y reclama soluciones alejadas de la ideología

Imagen de la presentación. - ASPE

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha anunciado que mantendrá una agenda activa con el Ministerio de Sanidad para abordar la planificación de los recursos humanos, con especial atención a la escasez de profesionales y la retención del talento, aunque ha advertido de que estas cuestiones requieren soluciones basadas en criterios técnicos y alejadas de "planteamientos ideológicos".

Así lo ha comunicado este martes el presidente de ASPE, José Manuel Baltar, durante la presentación de los seis grandes ejes estratégicos de la patronal hasta el próximo año 2030. "La colaboración público-privada debe entenderse como un ejercicio de inteligencia institucional frente a la limitación ideológica", ha insistido.

Tras ello, el presidente de ASPE ha afirmado que la sanidad privada "no compite con la pública", sino que "la complementa y la refuerza". "Su adaptabilidad amplía su capacidad de respuesta allí donde le paciente necesita soluciones", ha añadido.

En este contexto, ha mostrado su rechazo al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), recientemente aprobado en segunda vuelva por el Consejo de Ministros y que se encuentra en tramitación parlamentaria.

"No creemos que, ante una situación de demanda como la que vive el país, recortar la oferta asistencial sea una solución a los problemas que tienen los ciudadanos. Nos parece un atraso anteponer ideologías a la solución de los problemas de los pacientes; es un error. En cuanto a la Ley de Gestión Pública, esperamos que no supere la correspondiente tramitación parlamentaria", ha concretado.

Además, ASPE ha anunciado que trasladará a las comunidades autónomas una serie de propuestas "concretas" y "viables" con el objetivo de contribuir a la reducción de las listas de espera. "Las listas de espera tienen un enfoque territorial y la desigualdad se da especialmente en este ámbito. Habrá que estudiar la situación con cada gobierno autonómico y nos pondremos a su disposición", ha indicado Baltar.

UN MODELO SOSTENIBLE CON EL SECTOR ASEGURADOR

El plan de ASPE también aborda la necesidad de fortalecer la sostenibilidad económica del modelo de aseguramiento sanitario privado. "Es necesario compatibilizar la calidad asistencial con el equilibrio económico", ha agregado.

Así, ha anunciado su voluntad de abrir una nueva etapa de diálogo con el sector asegurador y mantener reuniones con UNESPA para explorar vías de colaboración que permitan consolidar un modelo sostenible, equilibrado y orientado a preservar la calidad asistencial.

"La previsión es que los seguros de salud sigan creciendo, queremos crear un entorno que sea sostenible en el tiempo con UNESPA, en el que el ciudadano sepa lo que contrata en su seguro de salud. Si la demanda aumenta la oferta va a aumentar, eso lo garantizo, el problema viene con la escasez de profesionales", ha señalado.

Otra de las apuestas de la patronal es acelerar la transformación tecnológica del sector, promoviendo la incorporación equitativa de innovación en todos los centros. "Nuestro objetivo será que ningún centro quede atrás en este proceso de transformación sin importar ni su tamaño ni su localización geográfica", ha afirmado el presidente de ASPE.

La organización defenderá un marco que facilite la adopción tecnológica con seguridad jurídica, sostenibilidad económica y garantías para que ningún centro quede rezagado en este proceso de transformación.

Con este plan, la patronal hace un llamamiento al conjunto de los agentes del sector para avanzar desde la colaboración, la responsabilidad compartida y una visión común orientada a garantizar la mejor atención posible para los pacientes.