Infosalus.- Astuce Spain reclama más investigación y financiación en tumores cerebrales y, en especial, centrados en el glioblastoma

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (Astuce) Spain, junto a la Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central, ha reclamado que se realicen y financien más proyectos de investigación en tumores cerebrales y, especialmente, centrados en el glioblastoma, uno de los tumores cerebrales "más agresivos" que existen en la actualidad.

El glioblastoma es un tipo de glioma de grado 4 que representa en torno al 50 por ciento de los tumores cerebrales agresivos, con una incidencia de 3 casos por cada 100.000 habitantes. En España, esto se traduce en unos 1.500 nuevos casos anuales. Sin tratamiento, la esperanza de vida de un paciente con glioblastoma es de alrededor de seis meses, y con el tratamiento actual la mediana de supervivencia es de aproximadamente un año. De hecho, a los cinco años solo sobrevive el 5 por ciento de los pacientes.

La escasez de financiación, la limitada visibilidad y el bajo número de ensayos clínicos, así como la falta de recursos, deja a pacientes y familiares en "una situación de desamparo, agotamiento emocional y profunda incertidumbre".

Por eso, desde Astuce han denunciado que, en pleno avance de la medicina de precisión y la investigación biomédica, el glioblastoma continúe siendo una patología "insuficientemente explorada".

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los tumores cerebrales representan alrededor del 2 por ciento de todos los cánceres diagnosticados en España, pero su impacto es "especialmente alto" en términos de discapacidad, carga familiar y esperanza de vida.

Los síntomas más comunes incluyen mareos, cefaleas, trastornos del habla y, en algunos casos, crisis epilépticas. La edad media de diagnóstico se sitúa entre los 50 y 60 años, siendo más frecuente en hombres que en mujeres.

"UNA CUESTIÓN HUMANA"

El coordinador del Comité Científico de Astuce Spain, Manuel Meléndez, ha afirmado que esta carencia de avances científicos no es sólo una cuestión médica, sino, ante todo, "una cuestión humana".

"Detrás de cada diagnóstico hay pacientes que se enfrentan a un deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas, una pérdida de autonomía que impacta directamente en su dignidad y un sufrimiento constante que va mucho más allá del dolor físico", ha continuado.

Astuce siempre ha puesto de relieve la importancia de llevar a cabo más ensayos clínicos para que los pacientes puedan acceder a terapias que "puedan mejorar tanto su esperanza como su calidad de vida". Por ello, consideran "fundamental" hacer visibles los tumores cerebrales y hacen un llamamiento "claro y contundente" a la comunidad científica, a las instituciones públicas, a los organismos financiadores y a la industria farmacéutica para redoblar los esfuerzos en investigación sobre el glioblastoma.

"Es necesario situar a estos pacientes en el centro de las prioridades, impulsar nuevas líneas de estudio, fomentar ensayos clínicos innovadores y garantizar recursos que permitan avanzar hacia tratamientos más eficaces", ha subrayado Meléndez.

Además, ha reiterado que los pacientes de glioblastoma y sus familiares se encuentran "ante un desierto" en la investigación que hace imposible que surjan nuevos avances, ya que no ha tenido un plan de investigación integral y general sobre este cáncer.

Por su parte, la portavoz de Astuce Spain, Visitación Ortega, ha insistido en la complicada situación en la que se encuentran las personas a las que se les diagnostica glioblastoma.

"El acceso a la información junto con la creación de centros de referencia y el acceso a los ensayos clínicos es fundamental para la salud metal de los pacientes y sus familiares. Porque cada día sin avances es un día más de sufrimiento evitable. Porque cada paciente merece una oportunidad. Porque cada familia merece esperanza", ha expuesto.

La Asociación no ceja en su empeño por reconocer y visibilizar la realidad de los pacientes con cáncer cerebral y ha pedido recientemente al Ministerio de Sanidad el reconocimiento del oligodendroglioma como enfermedad rara, por su baja incidencia. Para esta enfermedad, Astuce Spain desarrolló el proyecto Oligo Spain, para el que contó con la ayuda de la AECC, la Asociación Española contra el Cáncer.