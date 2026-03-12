La Atención Primaria concentra más del 50% de las 18.563 agresiones a profesionales del SNS en 2025

Archivo - Médico, residente, sanitario. Depresión, estrés. - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado años se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público; esto supone un incremento del 8,74 por ciento. Mientras, la Atención Primaria concentra el 51 por ciento de las agresiones notificadas, seguida de la Atención Hospitalaria con el 47 por ciento, según los datos del informe anual sobre agresiones correspondiente a 2025, presentado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

"Agredir a un profesional sanitario es agredir al conjunto de la sociedad", ha señalado el secretario de Estado, Javier Padilla, inaugura la IV Jornada de la prevención de agresiones a profesionales en el ámbito de la salud, quien ha destacado la importancia de reconocer del profesional sanitario como representante del conjunto de la sociedad, "es fundamental avanzar en el reconocimiento de autoridad pública de los profesionales sanitarios".

"Tenemos que tener muy claro que, cuando un profesional sanitario es agredido, el sistema tiene que hacerle sentir que está ahí de manera incondicional, que va a acompañarle, que va a protegerle y que va a poder garantizar seguir viviendo su vida en general, pero además su desempeño profesional de una manera segura y de una manera satisfactoria. Y creo que ahí es en lo que estamos todos y todas", ha añadido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)