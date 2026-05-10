Aterriza en Torrejón de Ardoz el avión con los 14 españoles del crucero MV Hondius

Avión del Ejército del Aire que ha llevado de Tenerife a Madrid a los españoles del MV Hondius - MINISTERIO DE DEFESA

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha aterrizado sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.

Los 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular).

Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.

El operativo se inició después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Así, los pasajeros fueron desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.

Alrededor de las 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) llegaron a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les pusieron equipos protección individual (EPI), se subieron al avión, que despegó poco minutos antes de las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).