Infosalus.- Aumenta al 21,2% la población que ha necesitado atención por salud mental, 3,6 puntos más que hace un año

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 21,2 por ciento de la población española reconoce que ha necesitado consultar con un profesional sanitario por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional, en los últimos 12 meses, lo que supone un 3,6 por ciento más que el año pasado, según muestra la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2025.

Según el informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad junto al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a partir de 2.427 encuestas, el 50,4 por ciento de quienes necesitaron consultar por motivos de salud mental lo hicieron en la sanidad pública; el 9,6 por ciento, en un seguro médico privado; y el 34,2 por ciento, en un profesional privado sin contar con seguro.

Entre quienes recibieron atención en la sanidad pública, el 38,1 por ciento fue atendido por un médico de Familia; el 37,4 por ciento, por un psiquiatra; el 20,1 por ciento, por un psicólogo; el 1,9 por ciento, por dos o más especialistas; y el dos por ciento, por otro profesional diferente.

Preguntados aquellos que fueron derivados por el médico de Familia a un psicólogo o psiquiatra de la sanidad pública por el tiempo que tuvieron que esperar, el 9,7 por ciento aguardó hasta un mes para ser atendido, y el 27,5 por ciento hasta dos meses. El 71,4 por ciento afirma que sigue teniendo visitas periódicas con el especialista.

En cuanto a la valoración que dan a la atención recibida en la sanidad pública, el 56,4 por ciento considera que es "muy buena" o "buena". Mientras tanto, el 18,5 por ciento refiere que es "mala" o "muy mala", y el 25,1 por ciento, que es regular.

Además, el 41,8 por ciento dice que, respecto a la atención que esperaba, la que ha recibido es "mucho mejor" o "mejor", el 32 por ciento dice que es más o menos igual, y el 22,4 por ciento la califica como "peor" o "mucho peor" de lo que pensaba.