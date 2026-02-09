Aumenta el juego de azar 'on-line' y presencial entre los jóvenes españoles, especialmente en varones, según Sanidad

Archivo - Juego, ganar, trampas, cartas - VADIMGUZHVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 13 por ciento de los estudiantes de secundaria jugó en 2025 a juegos de azar 'on-line' y el 20,9 por ciento lo hizo de forma presencial, lo que supone un aumento del 2,3 por ciento y del 2,2 por ciento, respectivamente, en comparación con 2023.

En ambas modalidades de juego de azar, las cifras son mayores en los chicos que en las chicas. El 20,7 por ciento de hombres jugó 'on-line', mientras que lo hizo el 5,3 por ciento de mujeres. En juego presencial, el 29,5 por ciento hombres jugó durante 2025 y el 12,3 por ciento de mujeres.

Así lo indican los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) en relación con las adicciones sin sustancia, que ha presentado este lunes el Plan Nacional Sobre Drogas.

El trabajo de campo fue realizado entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025 en una muestra representativa de 35.256 estudiantes. Asimismo, incorpora los últimos datos del indicador de personas admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales en España, notificados por las CCAA.

