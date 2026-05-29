Los avances en neuromodulación abren nuevas opciones de recuperación funcional tras lesión medular

Archivo - Ilustración médula espinal - MOHAMMED HANEEFA NIZAMUDEEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los avances actuales en neuromodulación abren nuevas posibilidades de recuperación funcional en pacientes de lesión medular, que van más allá de la recuperación de la marcha e incluyen reducción del dolor neuropático, mejora del control motor, estabilización hemodinámica y recuperación de funciones autonómicas como la función vesical e intestinal, según se ha expuesto en una jornada de la Universidad Europea de Madrid y el Centro Europeo de Neurociencias (CEN).

El encuentro 'Avances científicos y clínicos en el tratamiento de la lesión medular' ha reunido a especialistas internacionales para analizar los últimos avances en implantes medulares, neurocirugía funcional, neuromodulación y rehabilitación intensiva aplicada a personas con lesión medular y acercar la investigación científica a la práctica clínica.

En las diferentes ponencias, los expertos han coincidido en que la neuromodulación está transformando el abordaje terapéutico de estas lesiones, sobre todo cuando se combina con tratamientos individualizados y tecnología avanzada orientada a potenciar la recuperación funcional.

El neurocirujano de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) Guilherme Lepski, referente internacional en neurocirugía funcional y neuromodulación, ha presentado los resultados de diferentes investigaciones y ensayos clínicos centrados en el uso de implantes medulares para facilitar la recuperación motora.

Según ha destacado, la estimulación epidural puede favorecer la activación de circuitos neurológicos remanentes y abrir nuevas vías de tratamientos para pacientes con lesiones crónicas.

AVANZAR HACIA LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y REHABILITACIÓN INTENSIVA

El director de Terapias y cofundador de CEN, José López, ha defendido la necesidad de evolucionar hacia un nuevo modelo terapéutico que integre tecnología y rehabilitación intensiva.

"La neuromodulación no puede entenderse sin una terapia intensiva, especializada y mantenida en el tiempo. El implante por sí solo no genera el cambio funcional; el verdadero avance llega cuando se combina con entrenamiento activo y personalizado", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que el abordaje del paciente de lesión medular debe mantenerse a largo plazo. "La lesión medular no puede abordarse únicamente desde una fase aguda. Necesitamos modelos terapéuticos que acompañen al paciente a largo plazo y que permitan seguir trabajando sobre la funcionalidad y la calidad de vida", ha precisado.

En la misma línea, el neurólogo de CEN Alan Juárez ha resaltado la necesidad de actualizar los modelos actuales de atención a la lesión medular para apostar por tratamientos más integrados y continuos que incorporen los avances en neuromodulación, tecnología robótica y rehabilitación avanzada.

Las jornadas también han abordado el papel de la biomecánica y el análisis avanzado del movimiento en la evaluación funcional de los pacientes. La doctora en Ciencias de la Salud e investigadora especializada en análisis del movimiento Isabel Sinovas Alonso ha presentado diferentes herramientas tecnológicas capaces de cuantificar de forma objetiva la evolución de la marcha y facilitar la toma de decisiones terapéuticas.

Para finalizar, una mesa redonda con todos los ponentes ha puesto el foco en el futuro del tratamiento de la lesión medular y en la necesidad de fortalecer la colaboración entre investigación, práctica clínica e innovación tecnológica. Durante el debate, los especialistas han coincidido en la necesidad de fortalecer la colaboración entre investigación, práctica clínica e innovación tecnológica para acelerar la llegada de nuevas soluciones terapéuticas a los pacientes y avanzar hacia modelos de tratamiento cada vez más personalizados y continuos.