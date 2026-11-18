Archivo - Mujer con gotero mirando por la ventana. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP) han destacado que España está avanzando en la incorporación de la oncología de precisión, pero persisten las desigualdades de implantación en función del tamaño del hospital, así como carencias generales en recursos humanos, con un 90 por ciento de centros que señala que el personal es insuficiente.

Así se desprende de la segunda edición del informe 'Implantación y regulación de la Oncología de Precisión en España', presentado este miércoles, que analiza la situación a partir de 116 hospitales y ocho comunidades autónomas y la compara con lo observado el año pasado, cuando se publicó el primer documento, que contó con una participación menor por parte de centros y administraciones.

El presidente de SEOM, Javier de Castro, ha destacado que la oncología de precisión permite profundizar en un diagnóstico mucho más certero del tipo de cáncer, acceder a terapias dirigidas y la participación en ensayos clínicos que revierte en innovación terapéutica y diagnóstica. A su juicio, todo ello repercute en una mejora en la atención de los pacientes.

El informe refleja una implantación "amplia" de la oncología de precisión. El 76 por ciento de los hospitales participantes cuenta con un plan estratégico específico de medicina de precisión o lo está desarrollando. Además, el 87 por ciento tiene acceso a secuenciación de nueva generación (NGS), tecnología esencial para el diagnóstico molecular, y el 84 por ciento cuenta con el Catálogo Común de Pruebas Genéticas y Genómicas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El crecimiento se ha producido de forma significativa en los hospitales de tamaño mediano, considerados como aquellos con menos de 500 camas, lo que es importante teniendo en cuenta que la mitad de pacientes de cáncer se tratan en estos hospitales. Los planes estratégicos han pasado de estar presentes en un 35,5 por ciento de estos centros a un 42 por ciento, al tiempo que la implantación del catálogo común de pruebas ha aumentado hasta alcanzar el 82 por ciento de hospitales, frente al 67,7 por ciento del año anterior.

No obstante, en cuanto al acceso al diagnóstico molecular, solo el 22 por ciento de los hospitales medianos realiza la secuenciación en su propio laboratorio, frente al 100 por 100 de los muy grandes, como se denomina a aquellos con más de 1.000 camas. El 65 por ciento de los medianos la deriva, una vía que no emplea ningún hospital grande.

El documento pone el foco en la biopsia líquida y, según recoge, el 77 por ciento de los centros dispone de alguna forma de acceso a esta prueba, pero solo se usa de forma rutinaria en un ocho por ciento de hospitales.

El 93 por ciento de los centros percibe mejoras clínicas significativas con la aplicación de la oncología de precisión y de forma independiente al tamaño del hospital. A su vez, un 78 por ciento valora positivamente las mejoras en supervivencia y calidad de vida.

ÁREAS DE MEJORA

Sin embargo, el informe pone de manifiesto distintas áreas de mejora, comenzando por reducir diferencias entre hospitales y reforzar los recursos humanos y materiales disponibles para oncología de precisión. De hecho, ninguna de las comunidades encuestadas da por cubierta la necesidad de personal y solo un ocho por ciento de los centros considera que tiene una plantilla suficiente.

En paralelo, se advierten déficits económicos y tecnológicos que también suponen un desafío para una correcta implementación. En concreto, el 73 por ciento de los centros identifica barreras económicas y el un 45 por ciento, falta de tecnología.

Los Comités Moleculares de Tumores, que ayudan a entender y aplicar los resultados de las pruebas, están presentes en el 69 por ciento de los centros, y su composición incluye en casi todos los casos a especialistas en oncología médica y anatomía patológica, así como, aunque en menor medida, a profesionales de biología molecular, farmacia hospitalaria, genética y bioquímica molecular.

Pese a ello, su impacto clínico apenas se mide, pues el 56 por ciento de los centros que dispone de esta estructura no conoce qué proporción de las recomendaciones del comité se traduce efectivamente en un cambio de tratamiento.

Al hilo, el informe subraya que una de las principales debilidades se concentra en la medición del impacto de los resultados. Por ello, el coordinador del documento, Ramón Colomer, ha propuesto la definición de indicadores, sobre todo, de tiempo, y su monitorización, principalmente en hospitales medianos.

También se observa un margen de mejora en la formalización de la calidad de las pruebas. El 77 por ciento de los laboratorios participa en controles externos de calidad, mientras que la certificación ISO 9001 alcanza al 43 por ciento y la acreditación específica ISO 15189, la más exigente para laboratorios clínicos, solo al 27 por ciento.

RECOMENDACIONES

SEOM y SEAP-IAP han presentado una serie de recomendaciones orientadas a consolidar la oncología de precisión en todo el país. En primer lugar, han abogado por completar y publicar las estrategias autonómicas de medicina de precisión, que cinco de las ocho CCAA encuestadas tienen en vigor y las otras tres, en desarrollo.

Asimismo, han instado a cerrar la brecha del Catálogo Común de Pruebas Genéticas y Genómicas respecto a las determinaciones que aún no están totalmente implantadas en todos los centros, promover la acreditación de los laboratorios, fijar plazos de respuesta y atender de forma específica el acceso a la oncología de precisión en hospitales medianos.

También han propuesto consolidar en todos los centros un Comité Molecular de Tumores, aumentar la formación en oncología de precisión, reforzar la financiación, definir un conjunto mínimo de indicadores y publicar de forma periódica resultados y situar la biopsia líquida en la cartera de servicios con indicaciones definidas.

Para finalizar, las sociedades científicas han confiado en que el informe sirva de impulso para que las comunidades autónomas que carecen de un plan estratégico empiecen a promoverlo y a actuar a partir del mismo para cubrir las necesidades existentes. De Castro ha subrayado que "no solo se trata de implementar tecnologías, sino una estructura" que favorezca un acceso equitativo para los pacientes.