AVITE pide RD urgente de exención fiscal en ayudas a víctimas de talidomida al decaer la proposición de ley al respecto

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE) ha solicitado al Gobierno "un Real Decreto (RD) urgente para eximir de impuestos las ayudas" a los afectados, ya que la disolución de las Cortes ha derivado en el decaimiento de la proposición de ley que las iba a regular.

Es necesario que el Ejecutivo apruebe "cuanto antes" un texto que establezca la exención fiscal de las partidas económicas dirigidas a las víctimas, ha indicado en una carta remitida a su presidente, Pedro Sánchez, al que ha apelado para que lleve a cabo esta medida "en el contexto de los "'martes sociales'". Así lo ha expuesto en referencia a las decisiones del ámbito acometidas en los Consejos de Ministros celebrados tras el anuncio de convocatoria de elecciones.

Según ha señalado, el objetivo del reclamo es "reparar una injusticia palmaria", la cual ha provocado que las ayudas "se hayan reducido en la práctica a la mitad -perdiendo, con ello, gran parte de su finalidad de asistir en su vejez a personas sin brazos ni piernas-". Además, ha citado "el agravio comparativo de lo sucedido en el resto de países de la Unión Europea (UE), donde sí están exentas, y dentro de España, con la exención sí aprobada en el País Vasco y Navarra".

CUATRO AÑOS DE TRABAJO

AVITE, que ha expuesto también el perjuicio que sufren las víctimas de la talidomida en comparación con los afectados por otros daños, como accidentes de tráfico, Guerra Civil, VIH y virus de la hepatitis C, ha manifestado que "después de casi cuatro años de luchar por esta exención", se consiguió, "por fin", el apoyo unánime de todos los partidos políticos, y es que la norma "estaba ya aprobada en el Congreso y solo pendiente de su tramitación en el Senado".

"Esto supone que, por la legislación tributaria, ahora sea urgente recurrir a un Real Decreto-ley, pues una vez transcurran cuatro años desde el cobro de las ayudas, que fue en 2023, ya no cabrá ninguna exención", ha explicado, para añadir que, "de momento, no existe respuesta a la solicitud".

Por ello, y contemplando el supuesto de que "incomprensiblemente" no se atienda la petición por parte del Gobierno, también se ha dirigido a todos los partidos políticos para que incluyan en sus programas electorales la resolución del problema "con urgencia, de ser todavía posible, tras las elecciones".