Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años comenzarán a darse este miércoles

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda jun - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a menores de 16 años comenzará a darse este miércoles, tal y como ha confirmado el Ministerio de Sanidad durante un acto en el que la ministra, Mónica García, ha estado presente durante una concesión directa de estas ayudas, que se enmarcan dentro del Plan VEO.

"Hoy culminamos uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, que es proveer de gafas y lentillas a los niños de este país, a más de medio millón de niños que necesitan gafas o lentillas (...) a través de la sanidad pública", ha afirmado García a los medios de comunicación en la Óptica Newlens, en Carabanchel.

Para acceder a estas ayudas, los menores de seis años deberán acudir a un profesional sanitario para recibir una prescripción, con la que podrán acudir a una de las 2.300 ópticas adheridas al plan; mientras que los mayores de seis años podrán simplemente acudir a una de estas ópticas para medir la corrección visual que necesitan.

"Esto es un salto cualitativo en la protección de la salud de nuestros ciudadanos. Por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (...) Para esto sirve estar en el Gobierno, para avanzar, para transformar la sociedad, para mejorar y para hacer todos estos avances que al final benefician en este caso a los niños menores de 16 años", ha añadido.

Tras ello, García ha agradecido al presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas, Juan Carlos Martínez, por su colaboración en la aplicación de esta iniciativa, que cuenta con una cuantía total de 47.775.000 euros para 2025 y 2026.

"Posiblemente sea la acción más importante en la historia de la salud visual en España. Tenemos que agradecer, que han sido muchos meses de trabajo, al Gobierno, al Ministerio y al Consejo General el poder tener una ayuda universal para todos los niños de España. La salud visual ya la tenemos recogida. Ahora tenemos que ir a por otros objetivos", ha expresado Martínez.

Durante el evento, tanto García como Martínez han presenciado cómo desde la óptica le explicaban a dos niños cómo funcionaba este plan, para luego hacerles una prueba de visión, elegir sus nuevas gafas y oficializar la concesión de la ayuda al momento de pagar. Asimismo, han destacado que cada óptica adherida al plan deberá contar con un cartel o señal que así lo acredite.