Barbacid atribuye a un error de forma lo ocurrido con la Academia de Ciencias de EEUU y avanza ya en el estudio

El bioquímico e investigador Mariano Barbacid posa para Europa Press durante su asistencia a los Cursos de Verano de la UCM, a 2 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el investigador Mariano Barbacid, ha asegurado que la reciente polémica con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos se debió a un "error totalmente formal" en la declaración de conflictos de interés, sin afectar en ningún caso al contenido científico del estudio publicado, que por otro lado ya cuenta con financiación para realizar el siguiente paso que será el desarrollo de inhibidores.

Mariano Barbacid, quien ha impartido la conferencia 'La experiencia de un investigador. La investigación y las Relaciones Internacionales', dentro de los encuentro que se celebran en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo deEl Escorial, ha explicado, el equipo no declaró la creación incipiente de una empresa vinculada al proyecto, que en el momento del envío del artículo aún no tenía actividad.

"Fue un error inocente", ha señalado, precisando que su participación era minoritaria y de escaso valor económico. "Mi participación en la empresa era del 9% que en valor monetario correspondía a 750 euros", ha explicado.

La Academia solicitó el reenvío del trabajo como un nuevo proceso de admisión, lo que retrasó su publicación durante tres meses. No obstante, Barbacid ha subrayado que "los resultados son idénticos" y que el estudio "no se ha tocado", más allá de la corrección formal".

En enero el equipo de Barbacid publicó el desarrolló una terapia triple que eliminó de forma completa y duradera tumores de cáncer de páncreas en modelos de ratón al bloquear la vía de KRAS en tres puntos y evitar la aparición de resistencias, el estudio fue posteriormente retirado de la revista 'PNAS' por un conflicto de intereses no declarado, posteriormente se volvió a publicar.

El investigador ha destacado que el proyecto ha logrado financiación a través de la Fundación Cris contra el Cáncer, que recaudó 3,6 millones de euros en dos semanas mediante una campaña de donaciones. Estos fondos permitirán avanzar en el desarrollo de una estrategia para ensayos clínicos en humanos.

Actualmente, dos de las tres dianas terapéuticas ya cuentan con fármacos disponibles, mientras que el equipo trabaja en el desarrollo de inhibidores para la tercera. El objetivo es obtener compuestos con propiedades farmacológicas adecuadas para su evaluación en humanos. Al respecto ha advertido de que, aunque la terapia no ha mostrado toxicidad en modelos animales, "es previsible que sí la tenga en humanos", especialmente por la combinación de tres tratamientos, lo que obligará a ajustar su perfil de seguridad.

Sobre la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Barbacid ha evitado pronunciarse sobre la gestión actual, aunque ha reivindicado la etapa en la que él fue el director de la institución, destacando su posicionamiento como "centro de excelencia" y referente europeo en captación de proyectos competitivos.