La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra (i), durante la Conferencia en Defensa de la Sanidad Pública, en el Congreso, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). La conferencia tiene como objetivo tratar los riesgos del avance de la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mentir a la ciudadanía al afirmar que quiere blindar la sanidad pública y limitar la gestión privada de hospitales mediante la derogación de la Ley 15/1997.

"La señora García intenta darnos gato por liebre al decir que va a derogar la Ley 15/1997, y eso es mentira", ha reprochado Belarra este jueves durante la 'Conferencia en Defensa de la Sanidad Pública' celebrada en el Congreso de los Diputados y en la que han participado varias asociaciones.

Así, ha resaltado que la ciudadanía debe estar bien informada, en primer lugar, sobre "cómo están pauperizando, recortando y privatizando la sanidad pública". Además, ha afirmado que privatizar la sanidad para después acabar trabajando para aseguradoras privadas "es corrupción legal". "No se puede defender la colaboración público-privada y luego decir que defiendes la sanidad pública; eso es imposible", ha destacado.

En este sentido, ha criticado la colaboración público-privada en la sanidad, al considerar que la sanidad pública y la privada son modelos incompatibles. "El nicho de negocio de la sanidad privada es que la pública funcione mal, necesitan que la pública vaya mal para justificar privatizaciones y conciertos, un mecanismo que la derecha ha utilizado durante mucho tiempo", ha manifestado.

Belarra también ha lamentado que durante esta legislatura el Gobierno ha tenido la oportunidad de revertir Muface y de fortalecer la sanidad pública, sin embargo ha decidido "negociar con las aseguradoras privadas y darles un 41 por ciento más de dinero público".

Tras ello, ha advertido de la "gravísima amenaza" que, a su juicio, suponen el PP y el PSOE para la sanidad pública. "La sanidad pública es, más que ninguna otra cosa, una política de vida que se contrapone de manera muy evidente al modelo de sociedad que impone la derecha, un modelo de muerte, auténticamente necropolítico", ha subrayado.

"El modelo de la derecha es una política de muerte: le dice a la gente trabajadora de este país que sus vidas no valen, que les da igual que la gente se muera. Lo hemos visto con los cribados en Andalucía", ha agregado.

Por todo ello, ha apostado por la movilización de la ciudadanía para lograr una sanidad pública de "máxima calidad". "Es necesario que la gente se levante contra una deriva que está poniendo en riesgo nuestras vidas. Es tan grave como eso: nos va literalmente la vida en ello", ha concluido.