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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el real decreto que regula la información previa al consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo y la composición del comité clínico que interviene en determinados supuestos de aborto por causas médicas; la norma permitirá a las mujeres elegir a uno de los especialistas que forman parte de este órgano.

Aprobadas en el último Consejo de Ministros, estas medidas, que entran en vigor el sábado, establecen que el comité clínico será un órgano colegiado de carácter consultivo y técnico-facultativo, designado por cada comunidad autónoma. Su intervención se limitará a los casos de interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas en los que se diagnostique al feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.

Su intervención confirmará o no el diagnóstico previo, de enfermedad extremadamente grave e incurable, del personal médico que haya atendido a la mujer en el embarazo. Además, en la red sanitaria pública de cada comunidad autónoma existirá, al menos, un comité clínico.

El órgano estará integrado por un equipo pluridisciplinar, formado por tres personas integrantes del personal médico, dos de ellas especialistas en ginecología y obstetricia o en diagnóstico prenatal, y una tercera especialista en pediatría.

Las designaciones de las personas titulares del comité y de las suplentes serán efectuadas por las autoridades competentes de las comunidades autónomas, entre especialistas ejercientes en su red asistencial pública. No obstante, la mujer gestante tendrá derecho a elegir a una de las personas especialistas del comité, que podrá formar parte tanto de la red pública como privada. La administración sanitaria competente informará a la mujer de este derecho.

La persona especialista elegida por la mujer comunicará a las autoridades competentes de la comunidad autónoma su designación como integrante del comité y pasará a formar parte del mismo sustituyendo a la persona que determine la autoridad sanitaria en cada caso.

Además, las personas integrantes del comité clínico no podrán estar inscritas en los registros de personas objetoras de conciencia, ni haberlo estado en los tres años anteriores a su designación.

INFORMACIÓN VERAZ, CLARA Y OBJETIVA

Por otra parte, real decreto tiene como finalidad que las mujeres reciban, con independencia del territorio en el que sean atendidas, una información "veraz, clara, objetiva, comprensible, accesible y actualizada", con el objetivo de que les permita adoptar una decisión libre e informada, y reforzar la seguridad jurídica en la regulación del funcionamiento de los comités clínicos.

En el caso de que las mujeres expresamente lo requieran, con independencia de la semana de gestación en la que se encuentren, podrán recibir información sobre las cuestiones que consideren necesarias. Entre ellas, centros y recursos disponibles para recibir asesoramiento adecuado sobre anticoncepción y sexo seguro; centros públicos y privados autorizados en los podrán recibir asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo; ayudas públicas disponibles vinculadas al embarazo y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto; y derechos laborales vinculados al embarazo, a la maternidad y la paternidad.

Esta información se proporcionará de forma que se preserve la intimidad de la mujer y, en ningún caso, incluirá referencias sobre el coste económico de la prestación para el servicio público de salud.

En cuanto a las mujeres menores de 16 años, se garantizará que la información se les transmita directamente, con un enfoque adaptado a su edad, grado de madurez y circunstancias biopsicosociales, sin omitir ninguna considerada como relevante. Además, se les ofrecerá información en un entorno de privacidad, sin perjuicio de la participación de las personas llamadas a prestar el consentimiento por representación y con la participación de personal especializado.

El decreto también prevé que la información se adapte a las necesidades de las mujeres extranjeras y de aquellas que tengan algún tipo de discapacidad.