El BOE publica la retirada de la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera

Archivo - Fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto por el que se revoca, a título postumo, la Gran Cruz de Sanidad concedida en 1947 al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera Lobón, por su uso de la medicina "para justificar políticas de persecución y represión durante la dictadura franquista".

Según precisa el BOE, "sus teorías eugenésicas, financiadas y promovidas por el régimen, sirvieron de base ideológica para la comisión de crímenes contra la humanidad, como la sustracción sistemática de miles de niños y niñas del bando republicano para su 'reeducación' política y moral".

En este sentido, señala que su pensamiento y actuaciones "representaron una instrumentalización de la psiquiatría al servicio de una ideología totalitaria y eugenésica, orientada a 'purificar' la sociedad mediante la patologización de quienes pensaban diferente".

"Mantener su nombre entre los condecorados con la Orden Civil de Sanidad es incompatible con los valores democráticos, éticos y los derechos humanos que hoy guían nuestra sanidad pública", asevera.

Esta decisión, aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, se produce al amparo del artículo 42 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que regula la revisión y revocación de condecoraciones cuando quede acreditado que el beneficiario, como parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos y observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos.