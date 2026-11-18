Cambiar de lugar circuitos genéticos modifica su función sin alterar la secuencia del ADN bacteriano - CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA (CNB-CSIC)

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) ha publicado un trabajo que demuestra que cambiar de lugar en el cromosoma bacteriano un conjunto de genes que interactúan entre sí para regular el comportamiento de una célula (circuito genético) puede modificar su funcionamiento sin necesidad de alterar su secuencia de ADN.

Además, han comprobado que, dependiendo del lugar que ocupen, los mismos circuitos genéticos podrían comportarse como un interruptor que alterna entre dos estados, como un sensor, o adoptar un comportamiento intermedio entre ambos.

La investigación, publicada en en 'Nature Communications', demuestra que la localización cromosómica constituye una dimensión adicional en la ingeniería de circuitos genéticos que complementa los enfoques tradicionales. El trabajo propone explorar la posición de los circuitos genéticos como una nueva variable de diseño en biología sintética, una estrategia que podría contribuir al desarrollo de microorganismos con comportamientos más predecibles y controlados.

Según señalan los investigadores, este conocimiento podría facilitar en unos años el diseño de bacterias con aplicaciones biotecnológicas, como la recuperación de ecosistemas o la producción de compuestos de interés industrial.

Los circuitos genéticos son conjuntos de genes introducidos en una célula para dotarla de funciones específicas, como activar o desactivar determinadas respuestas, de forma similar a los circuitos electrónicos de un ordenador. El trabajo se ha realizado en 'Pseudomonas putida', una bacteria utilizada como organismo modelo en biología sintética, que está presente en el suelo.

La biología sintética combina conocimientos de biología e ingeniería para diseñar microorganismos con nuevas funciones. Para ello utiliza, entre otras herramientas, circuitos genéticos: conjuntos de genes que interactúan entre sí y permiten programar respuestas, como activar una función o detectar una señal.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, este trabajo supone un primer paso hacia el desarrollo de nuevas reglas de diseño que permitan incorporar la posición de los circuitos dentro del cromosoma como una variable más en la ingeniería genética.

"Esta estrategia no se ha explorado más debido, en parte, a su complejidad: al cambiar un circuito de posición intervienen numerosos factores celulares y resulta costoso estudiar experimentalmente todo lo que ocurre. Necesitamos comprender mejor estos procesos y desarrollar reglas de diseño sencillas, fiables y robustas para proporcionar herramientas que pueda utilizar la comunidad científica", explica Ángel Goñi-Moreno, investigador principal del estudio.

La investigación ha recibido financiación europea y nacional a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC), la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), mediante la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

ENFOQUE NOVEDOSO

Hasta ahora, una de las principales estrategias para modificar el funcionamiento de estos sistemas consistía en alterar su secuencia de ADN. Sin embargo, la investigación liderada por Ángel Goñi-Moreno, investigador del CSIC en el CNB-CSIC, plantea la posibilidad de mantener los mismos elementos genéticos y modificar únicamente su posición en el cromosoma.

Los investigadores diseñaron 219 variantes de cuatro tipos de circuitos genéticos, distintos (tres cascadas regulatorias diferentes y un interruptor genético) y las insertaron en distintas posiciones del cromosoma bacteriano, manteniendo inalterada la secuencia de ADN de cada circuito.

Las cascadas regulatorias son sistemas en los que un gen activa o inhibe a otro, que a su vez regula a un tercero, transmitiendo una señal en cadena. El interruptor genético, está formado por dos reguladores que se inhiben mutuamente y permiten al sistema mantenerse en uno de dos estados de actividad (encendido o apagado). A continuación, analizaron cómo variaba el funcionamiento de estos sistemas según su ubicación en el cromosoma.

"Ya se sabía que la posición de un gen en el cromosoma puede influir en su nivel de expresión y que también puede afectar al comportamiento de un circuito. Pero queríamos caracterizar mejor este fenómeno y comprobar hasta qué punto la información obtenida con componentes básicos podía ayudar a predecir el comportamiento de sistemas más complejos", explica Lorea Alejaldre, una de las primeras autoras del trabajo.

Mediante técnicas de fluorescencia, los investigadores pudieron medir la actividad de los genes y comparar el comportamiento de los distintos circuitos en función de su ubicación. Así comprobaron que el mismo interruptor genético podía funcionar como un mecanismo estable que alterna entre dos estados, como un sensor que responde a señales externas o adoptar un comportamiento intermedio, dependiendo únicamente de su posición en el cromosoma bacteriano.

Los resultados experimentales se complementaron con modelos matemáticos y herramientas computacionales que permitieron explicar cómo influían las fluctuaciones en la actividad de los genes en el comportamiento de los circuitos y predecir cómo podrían funcionar sistemas genéticos más complejos.

"La naturaleza ya aprovecha la posición de los genes dentro del cromosoma, pero en biología sintética todavía no utilizamos esta posibilidad como herramienta de diseño. Nuestra hipótesis es que, a medida que aumenta la complejidad de los circuitos genéticos, su ubicación puede tener un efecto todavía mayor en su funcionamiento. Es algo que tendremos que seguir investigando", señala el investigador Jesús Miró, también primer autor del estudio.