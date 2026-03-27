Infosalus.- Canarias reclama al Ministerio de Sanidad que solucione el conflicto que mantiene la huelga nacional de médicos

La consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, a su llegada al Consejo Interterritorial - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que solucione el conflicto con los médicos que mantiene vigente la convocatoria de huelga estatal por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco aprobado recientemente, un documento que cuenta con el rechazo del colectivo de los facultativos del país.

En un comunicado, el departamento regional de área ha explicado que así lo solicitó este viernes durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se ha celebrado en Madrid.

Monzón expuso que el conflicto y las jornadas de huelga están teniendo un impacto importante en los pacientes y en los sistemas de salud, por lo que instó a la ministra, Mónica García, a avanzar en una solución dialogada y consensuada que garantice al mismo tiempo la calidad asistencial y jurídica en todo el sistema nacional de salud, que permita mantener la equidad en todos los territorios.

Para la canaria, cada jornada de huelga supone que hay pacientes que pueden perder su cita para una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica por lo que las consecuencias tienen un impacto en la salud de las personas y en la organización de los servicios.

Por ello, la consejera puso el énfasis en la necesidad de llegar a un consenso con el comité de huelga para evitar que se celebren las tres semanas de huelga previstas entre abril y junio.

Según dijo, en Canarias, sólo en la última convocatoria de huelga, de cinco días de duración, se anularon 16.000 consultas médicas, incluidas las de Atención Primaria y las de Atención Hospitalaria y 345 intervenciones quirúrgicas.

También precisó que esa negociación debe ir acompañada de un paquete de medidas que garanticen que los acuerdos sean factibles y ello ha de pasar por poner sobre la mesa propuestas para solventar el déficit de especialistas y una mayor financiación para afrontar las necesidades que se deriven de los acuerdos.

En este sentido, precisó que la financiación garantiza la equidad y que no haya comunidades de primera y comunidades de segunda en prestación sanitaria y derechos laborales.

Finalmente, Monzón expresó su posicionamiento respecto a la necesidad de escuchar a los sindicatos médicos tras haber enviado la semana pasada una carta a la ministra, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla La Mancha para proponerle la designación de una figura de mediación independiente que facilitara el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico.

En esa misiva, reiteró a la ministra su disposición a trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía.