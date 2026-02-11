Carl June y Michael Seiden, premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por desarrollar las terapias CAR-T

Archivo - CAR-T - LUISMMOLINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Carl June y Michael Seiden han sido galardonados este miércoles con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina por sus innovadores trabajos en los tratamientos contra el cáncer a través de la inmunoterapia basada en las llamadas células CAR-T.

Ambos galardonados fueron pioneros de esta innovadora estrategia terapéutica, que consiste en extraer linfocitos T del sistema inmune del propio paciente, cultivarlos en el laboratorio y modificarlos genéticamente para que sean capaces de reconocer y destruir selectivamente las células cancerosas al reinyectarse en su cuerpo, logrando así la remisión de la enfermedad.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)