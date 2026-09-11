Archivo - Carolina Villarroya, Premio Liderazgo Mujer Profesional FEDEPE 2026 por impulsar una investigación biomédica - FEDEPE - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC), Carolina Villarroya Beltri, a recibir el Premio Liderazgo Mujer Profesional de los XXXV Premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), que de este modo pone en valor una trayectoria científica marcada por la excelencia investigadora, la innovación y una contribución decisiva al avance del conocimiento biomédico.

El jurado ha destacado especialmente sus investigaciones en genética del cáncer, inmunoterapia y biología celular, que han permitido comprender mejor los mecanismos celulares implicados en distintas enfermedades y abrir nuevas vías para el desarrollo de tratamientos más personalizados y eficaces.

En el marco de los XXXV Premios FEDEPE, Carolina Villarroya recordó el episodio que terminó marcando el rumbo de su carrera investigadora. "En un momento dado yo iba a dejar la ciencia por un contrato que acepté en una empresa, pero al decirles que estaba embarazada me retiraron la oferta. Eso fue un punto de inflexión para huir hacia delante y esas decisiones me llevaron hacia donde estoy ahora", ha afirmado.

Lejos de abandonar la investigación, aquella experiencia reforzó su determinación por seguir desarrollando una carrera científica que hoy la sitúa entre las investigadoras españolas con mayor proyección internacional. Licenciada en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, con un Máster en Biomedicina Molecular y doctora en Biología Molecular, desarrolla líneas de investigación centradas en el reconocimiento inmune de células aneuploides y sus aplicaciones en inmunoterapia, así como en el estudio de enfermedades raras como el síndrome de aneuploidía en mosaico variegada.

Actualmente lleva a cabo su labor investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC), tras una trayectoria internacional que incluye instituciones de referencia como el CNIC, el CNIO, la Universidad de Cornell y los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos. Los referentes que inspiran a una nueva generación de científicas Tras recibir su galardón, Villarroya quiso reconocer el papel que han desempeñado algunas investigadoras en su propio recorrido profesional.

Entre ellas destacó a María Mittelbrunn, referente internacional en el estudio de la inmunosenescencia, junto a Guadalupe Sabio, Almudena Ramiro y Ana Ortega, científicas que, según ha explicado, continúan inspirando su trabajo y representan el tipo de liderazgo que desea trasladar a las nuevas generaciones.