Casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración de la rueda de prensa para informar sobre el desarrollo del "Plan Veo", a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la sede del Mi - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este jueves los resultados de la segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', que muestra que "casi tres de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual".

"Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que, nuevamente, la educación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época", ha manifestado durante la exposición de estos datos obtenidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en lo que supone la continuación, 16 años después, a este estudio en relación con este ámbito de la salud de los españoles.

A juicio de García, la pregunta en relación con la salud sexual es cómo garantizar "que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada y, sobre todo, de forma respetuosa con un entorno profundamente transformado por la tecnología y por los cambios sociales".

Al respecto, ha destacado el valor de este trabajo, ya que "la mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía".

"Para poder diseñar buenas políticas públicas, necesitamos datos rigurosos para entender como cambian las necesidades", ha continuado, para añadir que esta encuesta "entra en el marco de la 'Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva'". La misma busca "fortalecer el conocimiento disponible" para "una mejor prevención y promoción de la salud", ha explicado.

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