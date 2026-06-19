Casi 500.000 españoles intentaron dejar de fumar el año pasado utilizando fármacos financiados

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración de la presentación del ‘Informe: Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España’, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entre 472.000 y 494.000 españoles intentaron dejar de fumar el año pasado utilizando terapias farmacológicas financiadas, según se desprende del informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

"Dos de cada tres fumadores quieren dejar de fumar y casi la mitad lo intenta cada año", ha precisado este viernes en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García, para subrayar que "existe una enorme demanda de ayuda" que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe ser capaz de "acompañar".

En este contexto, García ha resaltado que España ha "avanzado mucho" frente al hábito tabáquico, consiguiendo que el consumo se sitúe en "mínimos históricos". "Pero no podemos dar por concluida la tarea porque el tabaquismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país", ha aseverado tras recordar que uno de cada cuatro españoles fuma a diario y que el tabaco continúa causando más de 50.000 muertes evitables al año en el país.

Asimismo, ha advertido de que el "tabaco es también una cuestión de desigualdad", como "vuelve a confirmar" este nuevo informe, de forma que el tabaquismo afecta "con mayor intensidad" a las personas con menos recursos y a los colectivos más vulnerables. Por ello, ha resaltado que las políticas antitabaco son también "políticas de equidad" que permiten, además de mejorar los indicadores de salud, reducir las desigualdades sociales y sanitarias.

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