Archivo - Mujer en la consulta del psicólogo. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 67,1 por ciento de la población española considera que acudir a un psicólogo es todavía un tema tabú, si bien el 42,5 por ciento destaca que se ha avanzado mucho en este sentido, según revela la última pregunta IMOP-Berbés.

Esta iniciativa conjunta de IMOP Insights y Berbés ha preguntado en una entrevista telefónica a 705 personas acerca de la valoración de su salud mental y la asistencia o no con regularidad a consulta psicológica.

Según revela, el 24,6 por ciento de la población aún asocia ir al psicólogo con enfermedad mental o debilidad de carácter. Por edades, los adultos de entre 25 y 34 años son el grupo de población que más reconoce la existencia del estigma a acudir a un psicólogo y el progreso de su normalización. Los mayores de 65 años son el grupo de población más reacio (20,1%) a valorar si acudir a un psicólogo es todavía un estigma en España.

En función de la comunidad autónoma, destaca que el 34,4 por ciento de los madrileños lo considera un tema ya normalizado frente al 17,5 por ciento de los andaluces.

EL 75% VALORA POSITIVAMENTE SU SALUD MENTAL

El 75,8 por ciento de los encuestados valora su salud mental como buena o muy buena. Sin embargo, el 12 por ciento de los participantes de entre 25 y 34 años, la califica como "mala". Por comunidades autónomas, los catalanes (86%) y vascos (85,9%) son los que más afirman estar satisfechos en este sentido, mientras que uno de cada 10 valencianos valora negativamente su salud mental.

Asimismo, el 44,9 por ciento afirma acudir o haber acudido alguna vez al psicólogo o a un profesional de la salud mental y el 40,1 por ciento indica que iría a consulta en caso de necesitarlo. En cambio, un 13 por ciento no lo considera como una opción a valorar, un porcentaje que asciende hasta el 20 por ciento entre los mayores de 55 años.

Por CCAA, el 20,4 por ciento de los valencianos acude con regularidad a la consulta frente al 4,4 por ciento de los vascos, que son, a su vez, quienes menos lo descartan como una opción válida, con un 9,8 por ciento.