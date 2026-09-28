Casi una de cada dos personas con obesidad no reconoce que padece la enfermedad, según una encuesta de Lilly - LILLY

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Asuntos Corporativos de la compañía farmacéutica Lilly España y Portugal, Teresa Millán, ha señalado que casi una de cada dos personas con obesidad no reconoce que tiene la enfermedad, y es que solo el 56 por ciento es consciente de padecerla, según los datos preliminares de un estudio propio.

En concreto, la 'Encuesta de Percepción Social y Médica de la Obesidad', que se enmarca en la campaña del laboratorio 'Razones de Peso', se ha llevado a cabo por IPSOS entre 200 médicos de Atención Primaria y 1.700 pacientes con un índice de masa de corporal (IMC) igual o superior a 30.

La patología es "un gran desafío" y "uno de los grandes problemas de salud del siglo XXI", y es que "el 50 por ciento de la población española tiene sobrepeso y el 20 por ciento padece obesidad", ha indicado, tras lo que ha expuesto que es "una enfermedad compleja, multifactorial y crónica", con "más de 200 complicaciones asociadas" que "tienen que tratarse y prevenirse para reducir el impacto".

Por ello, y para "llevar la conversación a la sociedad basada en la ciencia, la empatía y el acompañamiento", ha destacado la investigación de Lilly, que muestra que, pese al dato principal extraído, el 76 por ciento de los pacientes cree que el exceso de peso afecta a la salud, considerando el 60 por ciento que la obesidad es una enfermedad.

EL 38% LA PERCIBE COMO DIFÍCIL DE CONTROLAR SOLO CON CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA

En este sentido, los resultados muestran que el 33 por ciento identifica los factores biológicos como causa principal de la patología, mientras que el 26 por ciento considera que el propio organismo puede frenar los esfuerzos para perder peso. Además, el 38 por ciento la percibe como una enfermedad crónica difícil de controlar únicamente mediante cambios en los hábitos de vida.

Ante ello, Millán ha mostrado preocupación, y es que considera que "es muy importante eliminar el estigma". La patología "hay que tratarla de forma integral y diversa", por lo que es necesario trabajar "en equipo y no individualmente", ha manifestado en referencia a la importancia de la intervención médica, enfermera, psicológica, nutricionista y de actividad física.

Por este motivo, ha dado la palabra, además de al presidente de la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO), Federico Luis, a los creadores de contenido y cardiólogo, el doctor José Abellán; nutricionista, Aitor Sánchez; enfermera, Esther Gómez; psicóloga, Alicia González, y profesora de yoga, Xuan Lan.

El impacto de la obesidad es "tremendo y apabullante", y es que "no es solo sobrecarga articular y el desempeño muscular", ya que "estamos sobrecargando el corazón", ha indicado Abellán, quien ha manifestado que el sistema cardiovascular "se va a acelerar, se va a exprimir y va a envejecer prematuramente". Ello "significa que el páncreas tiene que lidiar con más peso y se acelera el riesgo de resistencia a insulina y diabetes", ha sumado.

COMPLICACIONES ASOCIADAS

Junto a ello, ha destacado que se produce "un cambio en el cerebro al no nutrirse bien", que puede derivar, entre otras consecuencias, en un ictus; y ha sostenido que "también se sobrecargan las arterias coronarias, que son las que nutren el corazón", y se puede producir un infarto.

La patología "no da síntomas", por lo que "las personas no son conscientes de que están aumentando el riesgo de complicaciones muy importantes", ha continuado, para agregar a ello "los trastornos mentales, que son el día a día de las personas que sufren la enfermedad". "La culpa paraliza completamente cualquier tipo de intención y tratamiento", ha indicado González al respecto, tras lo que ha explicado que "los trastornos de salud mental y la obesidad se retroalimentan".

Por su parte, Gómez se ha referido al dato facilitado por los médicos de Atención Primaria de que el 48 por ciento cree que el paciente no va a cumplir con las recomendaciones de hábitos de vida saludable, ya que se ha preguntado quién es el culpable de ello.

Por ello, ha destacado la importancia de transmitir la información de la forma correcta y ha mostrado su pesar por el hecho de que dos de cada tres pacientes crean que ellos son los culpables. A su juicio, la clave está en la prevención, y es que "la enfermera de Atención Primaria puede ayudar con el seguimiento del paciente con sobrepeso".

NECESARIO UN CAMBIO DE PARADIGMA Y EL USO DE TODOS LOS RECURSOS

El aspecto nutricional ha sido abordado por Sánchez, quien ha declarado que es necesario "atender al entorno de las personas" y "adaptar la alimentación, la actividad física y el mensaje", ya que la persona con obesidad "no tienen el mismo apetito ni la misma saciedad, y no responde de la misma manera a la nutrición". "Necesitamos cambios de paradigma" y "usar todos los recursos a disposición", ha enfatizado.

Tras señalar Lan que "todo el mundo quiere estar bien y quiere ser feliz", y reclamar que el paciente se hable a sí mismo de manera correcta y no se mire con culpabilidad, Luis ha explicado que existe "falta de reconocimiento de la obesidad como enfermedad" y un estigma asociado, que se produce incluso por parte "de algunos sanitarios".

"Necesitamos múltiples sanitarios" para el abordaje, ha proseguido en línea con lo expresado durante la jornada y aseverando que ello produciría ahorros indirectos para el sistema sanitario. De cualquier forma, Millán ha sostenido que el primer paso es "identificar la población con la patología", lo que contrasta con que solo uno de cada nueve pacientes tengan su IMC integrado en la historia clínica.

Según ha manifestado, es necesario "hacer algo diferente" y atender las "barreras" que encuentran los pacientes "para ser tratados como enfermos crónicos". "Seguimos en una situación en la que la obesidad no se considera como una enfermedad crónica por la mayoría de los profesionales sanitarios", ha expuesto, y es que aunque el 86 por ciento coinciden en equipararla con cualquier otra patología crónica, dejan su abordaje en segundo plano.