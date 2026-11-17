Casi la mitad de mayores de 50 tiene patología cardiovascular o factor de riesgo, pero el 80% cree tener buena salud - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sector de la Cardiología de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Ramón García Furquet, ha presentado los resultados del estudio realizado para el proyecto '+50 Detectar a tiempo: percepción del riesgo cardiovascular', que muestran que el 47,5 por ciento de mayores de 50 años tiene un diagnóstico o factor de riesgo cardiovascular, lo que contrasta con el hecho de que casi el 80 por ciento considere que tiene buena salud.

En concreto, la investigación, que forma parte de la acción conjunta entre la organización, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), llevada a cabo a través de más de 2.000 encuestas realizadas a hombres y mujeres de entre 50 y 75 años, expone que el 24,5 por ciento no está preocupado con respecto a su salud cardiovascular y que el 55,3 por ciento cree que podría cuidarse más.

"Hay una brecha existente entre la situación real y la percepción en cuanto al riesgo cardiovascular", una "disonancia" al respecto, ha señalado García Furquet, quien ha añadido que la salud en el ámbito es "uno de los mayores retos de la salud pública en España y en los países del entorno". "A partir de los 50 años, se produce una nueva etapa en la salud cardiovascular", ya que "se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y la frecuencia de contacto con el sistema sanitario", ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que "el 9,8 por ciento de la población en cualquier franja de edad sufre una enfermedad cardiovascular", aunque el presidente de la SEC, el doctor Ignacio Fernández Lozano, ha manifestado que en España se parte "de una situación general bastante buena". No obstante, "podemos mejorar mucho", ha asegurado el último.

Para ello, los expertos han destacado la importancia del conocimiento de los factores de riesgo, apartado en el que el trabajo evidencia que el sobrepeso y la obesidad se perciben como tal por el 70,4 por ciento, seguidos de la tensión arterial alta, por el 70,3 por ciento; y el hábito tabáquico, por el 65,7 por ciento.

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