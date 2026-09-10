Casi la mitad de pacientes de migraña presenta algún grado de discapacidad asociado a la patología, según estudio de SEN

Archivo - El 45% De Mujeres Con Migraña Tiene Ansiedad Y Hasta Un 44% Sufre Depresión - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el doctor Roberto Belvís, ha expuesto que casi la mitad de los pacientes de migraña, "un 48,9 por ciento, presenta algún grado de discapacidad asociado a su enfermedad" y que "uno de cada cinco sufre una discapacidad grave", según un estudio propio.

El trabajo, presentado en coincidencia con la celebración, el 12 de septiembre, del Día Internacional de Acción contra la patología, ha cifrado en más de seis millones las personas que padecen en España la enfermedad neurológica caracterizada por provocar episodios recurrentes de dolor de cabeza intensos y discapacitantes que condicionan la vida de más de 1.200 millones de ciudadanos en el mundo.

La migraña "continúa teniendo un enorme impacto en la vida de quienes la sufren", ha explicado Belvís, quien ha añadido que "se asocia a un peor estado de salud mental", y es que "casi cuatro de cada 10 pacientes presentan síntomas depresivos de moderados a graves, y su calidad de vida, medida con escalas validadas, se sitúa muy por debajo de la de la población general".

Tras concretar que la prevalencia de la patología se sitúa en el 13,1 por ciento de la población adulta española, ha mostrado también la estimación de que la padecen entre el 9 y el 10 por ciento de los menores de 18 años. Además, ha declarado que "continúa siendo mucho más frecuente entre las mujeres, a las que afecta 2,2 veces más que a los hombres (17,7% frente a 8,2%)", mientras que incide más entre los mayores de edad y hasta los 29 años (17,2%).

En cuanto al consumo de recursos que provoca, ha indicado que en los últimos seis meses, un 68,4 por ciento de pacientes ha acudido a Atención Primaria; un 14,2 por ciento, a un neurólogo; un 45,6 por ciento, a Urgencias, y un 11,8 por ciento ha sido hospitalizado. "Asimismo, afecta seriamente a la actividad laboral, con una pérdida media de productividad del 35,8 por ciento entre los pacientes que trabajan; y genera un coste anual estimado de 6.704 euros por paciente, del cual el 90 por ciento corresponde a costes indirectos derivados del absentismo y, sobre todo, del presentismo laboral", ha explicado.

"El 24,7 por ciento de las personas con migraña sufre más de cuatro días de dolor al mes y podría beneficiarse de los tratamientos preventivos", ha sostenido, por otro lado, para añadir que, "sin embargo, solo el 9,5 por ciento de los pacientes lo está recibiendo". "El uso de los anticuerpos monoclonales anti-CGRP, considerados el tratamiento preventivo más eficaz y seguro disponible en la actualidad, apenas alcanza al 1,2 por ciento de las personas con migraña", ha abundado.

INFRADIAGNÓSTICO Y BARRERAS ADMINISTRATIVAS PARA ACCEDER A LOS TRATAMIENTOS

En este sentido, el especialista ha insistido en que actualmente se dispone "de tratamientos capaces de cambiar radicalmente la vida de los pacientes con migraña". Por ello, lamenta el "infradiagnóstico que sigue arrastrando esta enfermedad", así como "las barreras administrativas que limitan el acceso a los tratamientos más innovadores, incluso cuando la evidencia científica respalda claramente su uso".

A raíz de ello, ha recordado que "aunque en España están disponibles seis fármacos anti-CGRP desde 2019, su prescripción está sujeta a criterios de financiación mucho más estrictos que los establecidos por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)". Mientras el organismo regulatorio comunitario autoriza su uso desde los cuatro días de migraña al mes, "el Sistema Nacional de Salud (SNS) exige que el paciente sufra al menos ocho días de migraña mensuales y haya fracasado previamente con tres tratamientos preventivos distintos", ha asegurado.

Debido a lo anterior, la SEN, junto con la Asociación Española de Migraña y Cefaleas (AEMICE) y la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), remitió hace unos meses una carta al Ministerio de Sanidad solicitando la eliminación de estas restricciones, petición que no ha sido atendida, de momento.

No obstante, "de poco sirven los tratamientos si el paciente no cuenta con un diagnóstico correcto", ha aseverado Belvís, quien ha afirmado que "más de un 40 por ciento de las personas que padecen migraña en España están aún sin diagnosticar, y a esto se suma que cerca de un 25 por ciento de los pacientes con migraña no ha consultado nunca su dolencia con un médico".

"Es decir, hay más de dos millones de personas en España sin diagnosticar y, además, algunos estudios apuntan a que el retraso en el diagnóstico de la migraña es, en España, superior a los seis años", ha continuado, al tiempo que ha apuntado que es necesario "un abordaje individualizado de la migraña", así como "un diagnóstico precoz y preciso".

Por último, y tras exponer que "alrededor del 50 por ciento de las personas con migraña se automedica con analgésicos sin receta ni supervisión médica", y que "un 12,7 por ciento utiliza opioides", ha señalado que "ante un dolor de cabeza frecuente o incapacitante que condiciona la vida diaria, es fundamental acudir al neurólogo y no recurrir a la automedicación ni resignarse pensando que no hay nada que hacer".