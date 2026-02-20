Castilla-La Mancha premia a la ONG del CGE, Solidaridad Enfermera, por su compromiso con la igualdad de género

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha premia a la ONG del Consejo General de Enfermería, Solidaridad Enfermera. - CGE

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización del Consejo General de Enfermería (CGE), Solidaridad Enfermera, ha sido reconocida "por su compromiso con la igualdad de género" por la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

Esta ONG ha recibido el X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano en la categoría 'colectiva' por subrayar su compromiso mediante acciones como la implementación de talleres de prevención de la violencia de género, campañas de capacitación en salud sexual y reproductiva dirigida a personas migrantes y en situación de vulnerabilidad y el desarrollo de programas de apoyo psicosocial a supervivientes de la violencia.

La consejera de Igualdad de la comunidad autónoma, Sara Simón, ha asegurado que la organización ha establecido alianzas con entidades locales para "llevar atención sanitaria y formación comunitaria en zonas rurales con alta desigualdad y promueve la participación de mujeres en roles de liderazgo en proyectos de educación internacional". De esta forma, se reducen "las barreras estructurales" y se fortalece "la autonomía de miles de mujeres".

Por su parte, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha explicado que esta ONG ha ido creciendo en los últimos años y ampliando su capacidad de acción social. Además, ha destacado que mediante Solidaridad Enfermera se da una oportunidad para reforzar el "compromiso social del cuidado" más allá de la ciencia enfermera a través de la ayuda humanitaria.

La coordinadora de Solidaridad Enfermera y del Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE, Guadalupe Fontán, ha detallado que desde la organización están trabajando "en cómo se va a utilizar el apoyo económico que se da con el premio para seguir propulsando proyectos junto a las delegaciones que ayuden a las mujeres en situación de vulnerabilidad".

Entre las acciones más destacadas de Solidaridad Enfermera en el último año se encuentran un proyecto para fomentar el cuidado de las personas sin hogar junto a Cruz Roja, la participación en el 'Programa Siempre Acompañados' de la Fundación La Caixa o actividades centradas en el apoyo a las mujeres como el 'Proyecto Titania' de la delegación de Tenerife para abordar los problemas de salud de las mujeres en situación de prostitución en la Isla.

La candidatura de la ONG a estos premios ha sido avalada por asociaciones y organizaciones como la Fundación La Caixa, la Fundación Mujeres, Salud Entre Culturas o la Asociación Sunu Gaal. Además, recibió el aval del Colegio de Enfermería de Ciudad Real.

Por último, este premio también ha reconocido en la categoría individual a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.