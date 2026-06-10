CCAA creen que "se ha perdido una oportunidad" para resolver el conflicto de los médicos con el Estatuto Marco

El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, atiende a los medios durante la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 10 de junio de 2026, en Madrid (Esp - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de las comunidades autónomas presentes en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha afirmado que "hoy se ha perdido una oportunidad" para resolver el conflicto del Estatuto Marco.

"Estamos aquí, todas las comunidades autónomas unidas, para defender a los pacientes, a los profesionales y al Sistema Nacional de Salud", ante los problemas "generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco", ha afirmado el consejero al acabar la reunión, que ha terminado sin acuerdos.

El consejero ha subrayado que la presencia conjunta de las comunidades autónomas demuestra su "voluntad de trabajar para resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos", en referencia a las huelgas convocadas por el colectivo médico ante su rechazo al actual el Estatuto Marco.

Para las CCAA la falta de un acuerdo es "responsabilidad y competencia exclusiva" del Ministerio de Sanidad, y, concretamente, de la ministra Mónica García que "nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas".