CCOO aboga por blindar la sanidad pública frente al avance de la privatización y el deterioro del sistema

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) ha abogado por blindar la sanidad pública universal, de calidad y accesible para todos los ciudadanos frente al avance de la privatización y el deterioro progresivo del Sistema Nacional de Salud (SNS), que considera que trae consigo este modelo de negocio.

Así lo ha señalado en plena polémica por las revelaciones sobre el Hospital Universitario de Torrejón, que asegura que "no es un incidente aislado", sino la expresión más reciente de un modelo sanitario profundamente ideológico que la Comunidad de Madrid lleva aplicando durante más de dos décadas.

En este sentido, el sindicato ha apuntado a los demás hospitales que se gestionan de manera privada en la Comunidad, el de Collado Villalba, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, así como a los de gestión mixta, es decir, pública para la parte sanitaria y privada en la no sanitaria, que son el Puerta de Hierro, Henares, Tajo, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Sureste.

Para CCOO, este modelo concibe la sanidad como un "espacio de negocio" y no como un derecho, y ha llevado a transferir actividad, recursos y poder de decisión desde lo público hacia empresas privadas, todo ello amparado por leyes autonómicas, como la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y estatales, en referencia a la Ley 15/1997.

Según ha aseverado, como consecuencia se han producido años de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad pública madrileña, con derivaciones crecientes hacia empresas privadas, pérdida de transparencia, fragmentación de los servicios y un deterioro visible tanto en la atención a los pacientes como en las condiciones de trabajo del conjunto de profesionales, mientras se incrementan exponencialmente los beneficios de empresas como Quirón y Ribera Salud, entre otras.

Además, ha apuntado que estas estrategias de privatización se han extendido a todo el país, con mayor o menor intensidad, a través de concesiones administrativas, hospitales de iniciativa privada de fnianciación (modelo PFI), aumento de conciertos y creación de circuitos paralelos que favorecen al sector privado.

"Por eso, cuando hablamos de privatización no desviamos el debate, lo situamos en su lugar adecuado e ignorar este proceso es renunciar a explicar por qué aumentan las listas de espera, por qué determinados grupos empresariales obtienen beneficios millonarios con dinero público y por qué los servicios públicos se enfrentan a una falta de personal estructural", ha apuntado la organización sindical.

MOVILIZACIONES

En este contexto, ha explicado que las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación del Estatuto Marco buscan conseguir un texto con condiciones laborales dignas para los trabajadores del SNS, pero también frenar un modelo privatizador que debilita, fragmenta y amenaza la sostenibilidad de la sanidad pública.

CCOO ha subrayado que continuará con las movilizaciones y negociaciones donde sea necesario para exigir una financiación suficiente y finalista para sanidad; la recuperación de los servicios y centros privatizados; la transparencia absoluta en todos los procesos de contratación; el refuerzo urgente de la Atención Primaria (AP) como eje vertebrador del sistema; y el incremento de las plantillas en todo el país.

"Porque lo que está en juego no es un conflicto pasajero, sino el futuro de un sistema sanitario que ha sido, durante décadas, uno de los pilares más sólidos de nuestra democracia. La Sanidad pública se defiende cada día, y CCOO va a seguir defendiéndola con toda su fuerza", ha concluido.