Infosalus.- CCOO estima casi 16.000 nuevos casos de cáncer y más de 6.100 muertes atribuibles a exposiciones laborales en 2026

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO calcula que en 2026 se registrarán en España 15.999 nuevos casos de cáncer y 6.126 fallecimientos atribuibles a exposiciones laborales, siendo el cáncer de pulmón el que concentrará el mayor número de nuevos diagnósticos y muertes asociadas.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este miércoles, CCOO ha publicado un estudio basado en datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que estima que en 2026 se diagnosticarán en España 301.884 casos de cáncer, 166.764 en hombres y 133.120 en mujeres.

En el caso del cáncer de pulmón, el sindicato calcula que se notificarán 5.176 nuevos casos atribuibles al trabajo y 3.858 muertes. Le sigue el cáncer de próstata con 2.090 casos y 358 muertes; cáncer de mama con 1.610 casos y 302 muertes; cáncer de vejiga con 1.468 y 257 muertes, y cáncer de colon con 997 casos y 331 muertes.

CCOO recuerda que, según la Comisión Europea, el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea (UE), con un 53 por ciento del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias). En este contexto, el sindicato subraya que los cánceres causados por el trabajo pueden ser prevenidos y evitados eliminando las exposiciones a agentes cancerígenos.

"Si la invisibilidad y el desconocimiento de la realidad de las enfermedades profesionales es, sin duda, el principal déficit de la prevención de riesgos laborales en nuestro país, la infradeclaración del cáncer laboral lo es aún más, siendo los casos declarados prácticamente testimoniales", denuncia el sindicato en el estudio.

En este sentido, ha señalado que cáncer laboral apenas existe en las estadísticas oficiales. "Camuflado bajo la etiqueta de enfermedad común, permanece oculto. De hecho, en el año 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones a través de CEPROSS, solo han comunicado en nuestro país 119 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos", apunta.

AGENTES CANCERÍGENOS

La organización explica que cuando se habla de agentes cancerígenos en el entorno de trabajo se suele pensar en productos y sustancias de naturaleza química, sin embargo indica que hay que tener en cuenta que también hay otros tipos de agentes relacionados con la aparición de cáncer que no son de tipo químico y también pueden ser muy frecuentes en los trabajos.

Entre estos agentes, el amianto figura en primer lugar, y se estima que ha causado y seguirá causando millones de muertes en todo el mundo. No obstante, el sindicato también advierte de la presencia de otros factores de riesgo, como partículas en forma de polvo -entre ellas la sílice y el polvo de madera-, numerosos metales como el cromo VI o el arsénico, las radiaciones ionizantes o la radiación solar, que afecta a colectivos como trabajadores agrícolas, de la construcción, jardinería, obras públicas o del sector forestal. Asimismo, señala la exposición a determinados virus, bacterias o parásitos, aunque con menor impacto.

MEDIDAS PROPUESTAS

CCOO resalta que las exposiciones profesionales son peligros evitables a los que las personas trabajadoras se exponen de forma no voluntaria. "Nadie tiene por qué aceptar un mayor riesgo de cáncer en el trabajo, especialmente si la causa es conocida, y las empresas tienen la obligación legal de evaluar el riesgo y adoptar medidas preventivas", añade.

En opinión del sindicato son necesarias medidas de calado que permitan una protección adecuada y con garantías de la población trabajadora frente al cáncer. Entre ellas, la implementación de todas las medidas consensuadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, y especialmente en la Agenda Nacional para la prevención del cáncer laboral.

Además, el sindicato considera necesario la creación de un registro de empresas y personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos, así como exigir a las empresas el cumplimiento de la normativa vigente.

También apuesta por ampliar el cuadro de Enfermedades Profesionales incorporando aquellos agentes cancerígenos con probadas evidencias científicas, además de formar a los médicos del Sistema Nacional de Salud y difundir criterios para el diagnóstico de las enfermedades profesionales.

"Millones de personas trabajadoras se exponen diariamente a agentes que pueden producir cáncer, es urgente actuar a través de un adecuado sistema preventivo donde la información es clave, la sustitución de productos indispensable, las protecciones colectivas e individuales ineludibles, y la vigilancia de la salud específica imprescindible", concluye el sindicato.