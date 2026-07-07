CCOO, UGT, SAE y TECNOS suman fuerzas para exigir la reclasificación profesional de los técnicos sanitarios

Decenas de personas durante la celebración de la manifestación de profesionales técnicos sanitarios, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta marcha de protesta, convocada de forma conjunta por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), el Sindi - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) se han reunido para establecer una estrategia común hacia la reclasificación profesional y el desarrollo académico y profesional de los técnicos sanitarios.

Según han informado en un comunicado conjunto, si no se producen avances efectivos en los próximos meses, tras el verano emplearán "todos los instrumentos sindicales a su alcance" para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y, en este sentido, han aludido al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.

Como han recordado, este documento, suscrito por CCOO y UGT con el Gobierno, contempla la adecuación de la clasificación profesional del personal empleado público conforme a la realidad de sus titulaciones, competencias y responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto supone reconocer a los técnicos sanitarios superiores en el grupo B y a los técnicos de grado medio en el C1.

Las organizaciones han reiterado su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, desde la unidad y el consenso, hasta conseguir que estas reivindicaciones sean una realidad. "La unión representa un paso decisivo para fortalecer esa demanda y trasladar un mensaje claro a las administraciones: ha llegado el momento de hacer efectiva la reclasificación profesional del personal técnico", han subrayado.