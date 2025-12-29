CCOO valora la consulta pública del RD de Formación Sanitaria Especializada pero exige una reforma garantista

Archivo - Médico estudiando el cerebro de un paciente. - IPOPBA/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) valora la apertura de la consulta pública previa para la actualización del Real Decreto 1146/2006 de Formación Sanitaria Especializada pero exige una reforma real que garantice "derechos y condiciones dignas" al personal residente.

CCOO recuerda que este Real Decreto lleva casi veinte años sin actualizarse y que, a día de hoy, "no da respuesta a la realidad que vive el personal residente en el Sistema Nacional de Salud (SNS)". Una norma que califica de "claramente desfasada" que, en su opinión, "ha permitido durante años situaciones de precariedad, sobrecarga y desigualdad de condiciones entre territorios".

Desde CCOO se viene denunciando esta situación desde hace tiempo y reclamando una modificación profunda del RD 1146/2006, tanto en los espacios de negociación como ante las Administraciones públicas, con el objetivo de garantizar derechos laborales efectivos y una formación de calidad para las personas residentes.

Así, CCOO exige que la actualización del Real Decreto 1146/2006 sirva para garantizar retribuciones dignas y homogéneas en todo el Estado, poner fin a jornadas abusivas y descansos incumplidos, asegurar una supervisión y tutorización reales, y que la formación forme parte efectiva de la jornada laboral.

Además, añade, "debe regular de manera justa las guardias y las rotaciones, retribuir los desplazamientos, avanzar en la equiparación de derechos con el personal estatutario y mejorar las condiciones laborales y de conciliación, como elemento clave para la fidelización del personal en el SNS".

La consulta pública permanecerá abierta desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026. Durante este periodo, cualquier persona interesada puede enviar aportaciones al Ministerio de Sanidad a través del buzón proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es, presentando propuestas que permitan avanzar hacia una normativa que "reconozca y actualice los derechos laborales del personal residente, homogenice las condiciones en todo el Estado y aborde cuestiones clave como jornada de trabajo, descansos, retribuciones, conciliación, supervisión y tutela formativa".

CCOO anima a participar en esta consulta a todas las personas y colectivos implicados en la Formación Sanitaria Especializada -MIR, EIR, FIR, PIR, entre otros- para avanzar hacia una regulación que reconozca de una vez por todas el papel esencial del personal residente.

"La Formación Sanitaria Especializada es clave para el presente y el futuro del SNS. No puede sostenerse sobre la precariedad ni sobre normas del pasado", señala la FSS-CCOO.