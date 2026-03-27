El CCUN implementa una herramienta con IA para seleccionar el ensayo clínico "más conveniente" para cada paciente

Enfermera recibe a paciente en consulta. - CCUN

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha puesto en marcha una herramienta tecnológica basada en IA, junto a myTomorrows, que permite a los especialistas seleccionar el ensayo clínico "más conveniente" para cada paciente.

Esta herramienta, basada en modelos de inteligencia artificial, relaciona el historial clínico de cada persona con las opciones terapéuticas disponibles y con los medicamentos en fase de desarrollo.

El coordinador clínico de ensayos clínicos para Oncología del CCUN, Eduardo Castañón, ha asegurado que esta alianza permite integrar sistemas capaces de analizar de forma automatizada la información clínica y contrastarla con los criterios de inclusión y exclusión de los estudios que están activos.

"Con ella reforzamos la apuesta del CCUN por el uso de tecnologías que mejoran la toma de decisiones en un entorno cada vez más complejo", ha continuado.

Por su parte, el coordinador del Área de Cáncer Hematológico del CCUN, Carlos Grande, ha añadido que esta nueva plataforma "simplifica el proceso para encontrar un tratamiento" y asegura que, si existe una opción para un paciente, se le va a ofrecer. Para ellos, esto es algo "clave", porque trabajan para "proporcionar las últimas opciones terapéuticas".

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

En este sentido, el CCUN es el primer centro en España que establece "una colaboración estratégica" con myTomorrows y que se incorpora, por lo tanto, a una red internacional de instituciones que trabajan con esta tecnología para "optimizar la gestión de ensayos clínicos y fortalecer el acceso a terapias en investigación".

Los ensayos clínicos no aparecen solo "cuando se han agotado los tratamientos estándar", sino que son estudios que suponen "una oportunidad de acceso" a terapias innovadoras para pacientes en distintas etapas de la enfermedad.

Estas alternativas, en muchos casos, solo están disponibles dentro del propio ensayo clínico y requieren que el paciente "cumpla unos criterios de inclusión" para que el estudio se realice con las máximas garantías de seguridad para los pacientes.

Por último, el director de la Unidad Central de Ensayos Clínicos, Gabriel Canel, ha detallado que la apuesta del CCUN por esta "alianza estratégica" con myTomorrows es el resultado de una decidida apuesta del hospital por la innovación y la implementación de la última tecnología para "acelerar la traslación de la investigación a los pacientes".