Infosalus.- CEAFA advierte de esperas de 572 días para el diagnóstico de Alzheimer e inequidades territoriales en la atención

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), Jesús Rodrigo, ha advertido de que el tiempo medio de espera en España hasta obtener el diagnóstico de Alzheimer alcanza los 572 días, con diferencias entre territorios que resultan en inequidades en la atención, también en lo que respecta a los tratamientos.

Solo para acceder a la primera consulta de neurología, la espera puede ser de hasta 10 meses, según ha lamentado Rodrigo en la jornada 'Redefiniendo la mirada hacia el Alzheimer. Búsqueda de respuestas para pacientes en etapas tempranas', un encuentro organizado por CEAFA en el Senado, en el que han participado profesionales sanitarios, representantes del ámbito social, personas afectadas y responsables políticos.

La jornada ha generado un espacio de consenso para subrayar la urgencia de avanzar hacia un modelo de atención centrado en las personas, que garantice la detección temprana y una respuesta sociosanitaria coordinada. "Es urgente situar el Alzheimer en la agenda política para garantizar una respuesta más ágil y adaptada a las necesidades de las personas", ha resaltado el director de CEAFA.

Jesús Rodrigo ha celebrado que, "tras más de 20 años sin avances", los nuevos tratamientos "abren una puerta de esperanza", pero ha puntualizado que "también exigen cambiar la mirada hacia una enfermedad que hoy afecta a personas activas y en fases tempranas". Para avanzar hacia este cambio de sistema, ha demandado el "compromiso" de los decisores.

Los participantes han expuesto a lo largo de dos mesas de debate las necesidades no cubiertas y retos que enfrenta el colectivo. "El Alzheimer es una enfermedad que puede durar más de 30 años, por lo que se necesitan consultas especializadas, adaptadas a las necesidades actuales de los pacientes", ha apuntado el neurólogo del Hospital Ramón y Cajal Guillermo García Ribas.

Por su parte, la miembro del panel de expertos de personas con Alzheimer (PEPA) de CEAFA María Soledad García ha afirmado que la "primera" necesidad como paciente es lograr que "el medicamento que modifica el curso de la enfermedad, que la ralentiza, llegue a los pacientes en España".

CÓMO MEJORAR EL ABORDAJE EN FASES TEMPRANAS

La segunda mesa, dedicada a las 'Recomendaciones para la mejora del abordaje de la enfermedad de Alzheimer en fases tempranas', ha contado con el director científico de la Fundación CIEN, Pascual Sánchez Juan; el neuropsicólogo del Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA), Enrique Pérez; la presidenta de la Comisión de Neurología de Semedlab, Mireia Tondo Colomer; la secretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social, Raquel Millán; el científico de la Fundación CIEN, Pascual Sánchez Juan; y Jesús Rodrigo.

Los expertos han señalado la necesidad de adaptar el sistema al nuevo paradigma del Alzheimer, reforzando el papel de la Atención Primaria (AP) como puerta de entrada con mayor formación y sensibilización, así como impulsando circuitos asistenciales más ágiles para reducir las listas de espera.

Sobre la demora en el diagnóstico, uno de los asuntos tratados, han afirmado que tiene un carácter multifactorial, pese al aumento de recursos tecnológicos. En este contexto, han destacado los biomarcadores, especialmente en sangre, como una "auténtica revolución", al permitir un diagnóstico precoz más accesible y avanzar hacia una medicina de precisión.

Además, los especialistas han abogado por integrar la dimensión social y comunitaria en el abordaje, reconociendo el valor de los cuidados y la autonomía del paciente, y han exigido que se garantice el acceso equitativo a tratamientos innovadores, entendiéndolos no como un coste, sino como una inversión que puede retrasar la dependencia y mejorar la calidad de vida.

Para finalizar, representantes políticos han recogido las reclamaciones de expertos y pacientes, coincidiendo en la necesidad de avanzar hacia un marco común que permita mejorar la atención al Azlheimer en España. Así, han puesto de relieve la importancia de impulsar políticas sanitarias que prioricen el diagnóstico precoz, la equidad territorial y la sostenibilidad del sistema.