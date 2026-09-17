Infosalus.- CEAFA exige a Mónica García la financiación pública de los nuevos medicamentos para ralentizar el Alzheimer

Imagen del vídeo publicado por CEAFA. - CEAFA

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, la financiación pública de los nuevos tratatmientos para ralentizar el Alzheimer.

La entidad ha publicado este jueves un vídeo en el que más de 500 personas diagnosticadas de Alzheimer, familiares y profesionales sanitarios repiten, una tras otra, la misma frase: "No podemos esperar más".

El vídeo está dirigida directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien piden que el Ministerio financie los tratamientos innovadores ya autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para retrasar la progresión de la enfermedad en sus fases iniciales.

"Por primera vez contamos con tratamientos autorizados capaces de ralentizar la progresión del Alzheimer en sus fases tempranas. Sin embargo, España ha decidido no financiarlos. Para quienes podrían beneficiarse de ellos, cada día cuenta: mientras esperan, la enfermedad continúa avanzando", ha señalado la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, en la introducción del vídeo.

Con esta acción, CEAFA quiere trasladar que la demanda de acceso a los nuevos tratamientos no es una reivindicación aislada, sino una exigencia compartida por miles de familias en toda España que llevan más de veinte años sin ver avances terapéuticos reales frente a la enfermedad.

La Confederación hace un llamamiento a la sociedad para que ayude a amplificar este mensaje y pide expresamente a la ministra de Sanidad un cambio: "El no ya no es respuesta. No podemos esperar más".