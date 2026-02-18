Infosalus.- Cerca del 80% de adultos europeos presenta factores de riesgo de enfermedad hepática crónica, según un estudio

Archivo - Hígado. - NADZEYA HAROSHKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 80 por ciento de adultos europeos mayores de 40 años presenta factores de riesgo asociados a la enfermedad hepática crónica, como diabetes, obesidad y elevado consumo de alcohol, según revela el Proyecto LiverScreen, liderado por el Hospital Clinic de Barcelona y coordinado por el doctor Pere Ginès.

El estudio, admitido para su publicación en 'The Lancet', ha contado con la participación de 30.199 adultos, aparentemente sanos, procedentes de nueves países; un tercio de ellos, de España. Sus resultados se presentan en el 51º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que se celebra hasta este viernes en Madrid, y pueden abrir la puerta a un sistema de cribado.

Según ha detallado el doctor Ginès en rueda de prensa, los hepatólogos se enfrentan en la actualidad al desafío que supone el diagnóstico tardío de la enfermedad hepática, con una mayoría de pacientes identificados en fases avanzadas, cuando han desarrollado cirrosis hepática o cáncer y tienen un pronóstico de vida corto.

En este momento, la única opción es el trasplante, pero a pesar de que España es el país con más donaciones de órganos, Ginès ha señalado que el trasplante solo es aplicable a una pequeña proporción de los pacientes, en torno al dos por ciento de la población mundial con esta afección avanzada. Por ello, aunque se trata de una opción de curación a nivel individual, el trasplante no reduce la carga epidemiológica de enfermedad hepática en términos generales.

Ginés ha destacado que la clave se encuentra en diagnosticar precozmente a los pacientes, siendo este el punto de inicio del Proyecto LiverScreen. "El desarrollo de la enfermedad en el hígado se produce muy lentamente, en un periodo que va de 20 a 30 años (...) Por lo tanto, tenemos un periodo latente en el cual podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero tenemos un problema, la enfermedad no da síntomas", ha explicado para apuntar que ello requiere buscar e identificar al paciente para diagnosticarlo.

VIGILAR FACTORES DE RIESGO

En este contexto, el estudio europeo, realizado entre mayo de 2018 y diciembre de 2024, ha empleado una técnica conocida como elastografía transitoria, un método "muy simple y parecido a una ecografía, que se realiza en unos minutos", para evaluar en más de 30.000 adultos si su hígado estaba o no enfermo.

De este modo, reveló que el 70 por ciento de participantes tenían factores de riesgo metabólicos, como obesidad, diabetes, dislipemia o hipertensión, mientras que un 59 por ciento consumía alcohol y el 6,1 por ciento realizaba un consumo considerado nocivo, es decir, la ingesta de unas dos o tres bebidas alcohólicas al día.

"Además de que los factores de riesgo eran muy frecuentes, (los presentaba) el 80 por ciento de la población aproximadamente, cuando estos factores de riesgo se combinan, la probabilidad de tener enfermedad hepática subyacente es mucho más alta", ha advertido Ginès para llamar la atención a la población y que se controlen este tipo de factores.

Por otra parte, el 6,9 por ciento dio positivo en el cribado de posible enfermedad hepática, y el 4,6 por ciento presentaba rigidez hepática elevada, lo que supone un dato sugestivo de fibrosis.

CASI 2% PRESENTA FIBROSIS HEPÁTICA NO DIAGNOSTICADA

Aquellas personas con cribado positivo fueron derivadas a consultas especializadas de hepatología y en uno de cada tres (32%) se confirmó la presencia de enfermedad hepática crónica. Esto equivale a una prevalencia global estimada del 1,6 por ciento de fibrosis hepática no diagnosticada en la población general europea.

"Y no es poco, porque si uno se fija en un vagón del metro en el que van 70, 80, 100 personas, dos tienen enfermedad hepática significativa. Si el dos por ciento lo pones en un contexto de población normal, de lo que vivimos cada día, no deja de ser un número relevante", ha apuntado el presidente de la AEEH, Rafael Bañares.

Asimismo, el estudio desveló que el 93 por ciento de los casos confirmados de enfermedad hepática crónica con fibrosis se debieron a hígado graso, vinculada sobre todo a obesidad, diabetes tipo 2 y alcohol.

HACIA UN CRIBADO DE ENFERMEDAD HEPÁTICA

Pere Ginès ha destacado que el objetivo final del Proyecto LiverScreen es llegar a ofrecer un cribado para la población con factores de riesgo. Como parte de este trabajo, los investigadores desarrollaron hace dos años un método llamado 'LiverRisk Score', publicado en 'The Lancet', que consiste en una calculadora con la que, a partir de ocho parámetros, se puede evaluar el riesgo del paciente de padecer una enfermedad hepática subyacente.

El siguiente paso del proyecto es utilizar este método para hacer un cribado de enfermedad hepática en la población. "Nuestra idea es demostrar, de forma parecida a lo que ocurre con el cribado del cáncer colorrectal, que si hacemos un cribado, identificamos a estas dos personas del vagón de metro que tienen enfermedad hepática subyacente, podemos llevarlas al sistema de salud y podemos curar o detener la progresión de la enfermedad hepática", ha explicado.

Aunque ha puntualizado que llevará varios años conseguir este cribado, el objetivo es contribuir a reducir la mortalidad de causa hepática en la población general.

Desde la AEEH, trabajan para conseguir la implantación del cribado no invasivo, como parte del Plan de Salud Hepática Reto 2032. Para ello, el secretario científico de la asociación, Alejandro Forner, ha señalado que están en contacto con las Consejerías de Sanidad para que introduzcan el método 'score' y que al médico de Atención Primaria le aperezca calculado cada vez que un paciente se somete a una analítica de sangre.

"Son esas pequeñas cosas que los científicos las demostramos en los estudios científicos y lo que nos falta es trasladar estos datos a los políticos para que implementen herramientas tremendamente coste eficaces", ha resaltado.