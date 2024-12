Infosalus.- CESIDA resalta que 2024 ha sido "un año bastante potente" en la respuesta contra el VIH en España

El secretario general del organismo subraya el estigma que aún sufren las personas que viven con el virus

El secretario general de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), Oliver Marcos, ha destacado durante una entrevista con Europa Press Infosalus que este 2024 ha sido "un año bastante potente" en lo que respecta a la respuesta contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en España, aunque también ha subrayado el estigma que aún sufren las 150.000 personas que conviven con este patógeno en el país.

Marcos, también paciente de VIH, ha reseñado que el año empezó "de una manera muy bonita" por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que organizó en Sevilla una reunión de alto nivel para tratar el estigma asociado al VIH, que fue uno de los "objetivos clave", lo que hizo a la organización empezar "con una motivación bastante positiva".

"2024 además es un año bastante potente porque se consolida el Ministerio de Sanidad desde las últimas elecciones (...) cualquier cambio a nivel político, a los colectivos sociales nos implica un parón porque tiene que organizarse la propia estructura interna, y luego ya permitirnos que sigamos trabajando", ha expresado Marcos, resaltando que esta consolidación ha ido acompañada de la llegada de "personas muy comprometidas" con la salud pública.

Otras acciones positivas que Marcos ha valorado es el nombramiento de la propia ministra de Sanidad, Mónica García, como miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la primera española en 24 años, así como la presencia de España en ONUSIDA, el programa de Naciones Unidas para dar una respuesta al VIH.

Asimismo, ha hablado sobre la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la Comisión Ejecutiva de ONUSIDA en Nairobi, lo que le ha dado al país un "papel" a nivel internacional.

"2024 es un año bueno, es un año en el que la respuesta al VIH en España se sigue consolidando porque proyectos cada vez están más arraigados y por lo tanto es muy fácil que sigan creciendo", ha añadido, poniendo como ejemplo el desarrollo del proyecto Pride Positivo por tercer año consecutivo, logrando dar más visibilización y empoderamiento a este tipo de pacientes.

Entre otras actividades, se encuentran una apuesta por darle más importancia a las redes sociales, de forma que se pueda llegar y dar voz a los más jóvenes y a los colectivos más estigmatizados, como pueden ser los migrantes sin tarjeta sanitaria o las personas trans.

"Las personas más afectadas hoy en día por la infección de VIH son aquellas personas que están fuera de los márgenes. Los circuitos que hará la administración pública no van a ser para esas personas, porque van a ser circuitos para los que están dentro. Entonces, las personas trans van a seguir teniendo dificultades para acceder, las personas migrantes sin tarjeta sanitaria no van a poder beneficiarse de esa respuesta, vamos a seguir sumando y sumando y sumando, y al final nos encontramos en la misma situación, en la que al final hacemos políticas para unas pocas, pero no para todas", ha aseverado.

Es por ello por lo que ha incidido en la necesidad de crear políticas de salud pública basadas en la equidad, tanto desde la Administración central como de las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Además, ha expresado que el entorno de las personas con VIH también tienen estigma por asociación.

"Hace falta que las administraciones bajen a la calle, que pisen con sus pies la calle y escuchen las necesidades de las personas con VIH y entiendan que ha habido un estigma muy fuerte y que esto sigue siendo una barrera para encontrar trabajo, para encontrar pareja, para poder compartir piso. Tienes miedo a todo (...) nos debería dar vergüenza tener políticas públicas en las que esto todavía sigue siendo un motivo de exclusión y de discriminación", ha agregado Marcos.

El secretario general de CESIDA también ha manifestado el compromiso político en la respuesta contra el VIH "no es suficiente", pues se necesitan "recursos materiales, económicas y humanos" para cubrir las necesidades de los pacientes, una función que cumplen este tipo de asociaciones ante la incapacidad del "sistema público", al que le pide dar "todas las facilidades" para dar esta respuesta.

De hecho, ha subrayado el papel de las ONG en cuanto a la ayuda y recursos que ofrecen, en el marco de un encuentro organizado por ViiV Healthcare sobre el papel clave de la comunidad y las propias personas con VIH, con el trabajo conjunto con las administraciones, en el fin de la pandemia por VIH.

Marcos ha valorado positivamente tanto la moción aprobada a principios de mes en el Senado, en la que se insta al Gobierno a mejorar el diagnóstico del VIH, a garantizar el acceso a los tratamientos y a reducir la discriminación contra este tipo de pacientes, así como el anuncio de Sanidad sobre su intención de permitir la donación de órganos entre pacientes de VIH.

En ese sentido, ha afirmado que "no tenía ningún tipo de sentido" que las personas con VIH no pudiesen donar, y que esta medidas supone "una barrera menos".

Por otro lado, ha tratado las barreras psicosociales que hacen que los nuevos diagnósticos sigan siendo tardíos, especialmente en mujeres y personas mayores, tal y como refleja un informe publicado por el Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

"Hoy en día acceder a una prueba del VIH es relativamente sencillo, porque tienes muchas opciones a tu alcance (...) pero si el estigma genera miedo, ese miedo es el motivo suficiente para que yo nunca quiera hacer esa prueba. ¿Por qué? Porque si yo soy heterosexual, esto a mí no me va a pasar. Si yo soy homosexual, esto a mí sí me va a pasar", ha explicado.

Tras ello, ha aseverado que las mujeres suelen tener un diagnóstico tardío porque "siempre se les ha dicho que esto no va con ellas", tal y como pasa con "muchas personas que se hacen pruebas muy tarde porque piensan que esto no les va a afectar nunca".

Del mismo modo, ha criticado el actual convencimiento de la sociedad respecto a que el VIH "es como cualquier otra infección crónica" por los avances en su tratamiento.

"Eso es falso. Es verdad que a nivel biomédico tenemos unos tratamientos que son tremendamente similares a los que puede haber en otras patologías sin apenas efectos secundarios, de una dispensación relativamente cómoda. Pero el estigma social que tiene el VIH no lo tiene en otras patologías. Y eso es una realidad. Y eso es lo que dificulta la vida a las personas con VIH", ha concluido.