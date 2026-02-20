CESM califica de éxito la primera semana de huelga médica, con un seguimiento del 90% en hospitales y 80% en AP

Concentración de médicos en la Consejería de Salud durante la huelga (15-02-26) - CESM

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha calificado de "éxito" la primera semana de la huelga médica nacional contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, con un seguimiento del 90 por ciento en hospitales y del 80 por ciento en Atención Primaria, lo que para el sindicato refleja el malestar colectivo por el rechazo del Ministerio a negociar directamente las condiciones laborales de los médicos.

"El porcentaje ha sido altísimo, independientemente de las cifras publicadas por parte de las administraciones, que no tienen en cuenta los elevados servicios mínimos que han impuesto, que en algunos casos superan el 80 por ciento. Si partimos de la base de que ese 80 por ciento no ha tenido opción de secundar los paros, en el 20 por ciento restante el seguimiento ha sido masivo en todas las comunidades autónomas", ha destacado el secretario general de la Confederación, Víctor Pedrera.

Para Pedrera, estos datos "ponen de manifiesto el verdadero malestar del colectivo frente a la negativa del Ministerio de Sanidad de negociar directamente con los médicos sus condiciones laborales". No obstante, CESM reitera su mensaje de disculpa a los pacientes por las molestias que se hayan podido generar en estos días y señala que los profesionales están reclamando poder ejercer en las "mejores condiciones laborales posibles" para ofrecer la calidad asistencial que la población requiere cuando acude al Sistema Nacional de Salud.

El sindicato recuerda que este viernes termina la primera de las cinco semanas de huelga nacional indefinida que hay convocadas hasta el mes de junio, por lo que hasta la próxima cita, que será del 16 al 20 de marzo, el Comité de Huelga sigue adelante con las diferentes acciones anunciadas en defensa de una normativa propia.

Por otra parte, CESM ha indicado que se han solicitado reuniones con los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para poder explicarles la posición del colectivo médico e intentar negociar que sean ellos quienes planteen los cambios en la normativa que Sanidad no ha incorporado.

En este sentido, CESM ha informado de que se han mantenido ya contactos con el Grupo Parlamentario Vox y están pendientes para los próximos días los encuentros con los Grupos Parlamentarios de Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts Per Catalunya.