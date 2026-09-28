CESM oficializa la convocatoria de huelga médica indefinida desde el 28 de octubre

Archivo - El Comité de Huelga eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha enviado este lunes la convocatoria indefinida de huelga de médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el 28 de octubre, medida con la que el llamamiento a los paros queda oficializado.

Según ha indicado, la confirmación de la huelga se ha producido "ante la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad y tras la remisión a las Cortes Generales del proyecto de modificación del Estatuto Marco sin incorporar las principales reivindicaciones del colectivo". "El Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se adhieren a la convocatoria y formarán parte del Comité de Huelga", ha explicado.

"La convocatoria supone un incremento de las medidas de presión después de meses de movilizaciones y sucesivas jornadas de paro", ha indicado CESM, que ha recordado que "desde el pasado mes de junio, el Comité de Huelga no ha vuelto a ser convocado por el Ministerio de Sanidad, que ha dado por cerrada la negociación amparándose en el acuerdo alcanzado en la Mesa del Ámbito".

A juicio de los sindicatos, es "inaceptable" que se pretenda aprobar una norma que determinará durante años las condiciones laborales de médicos y facultativos "sin alcanzar previamente un acuerdo con quienes representan específicamente a estos profesionales". "Por este motivo, el Comité de Huelga ha acordado por unanimidad convocar paro indefinido desde las 0 horas del 28 de octubre y hasta su desconvocatoria formal", ha concretado.

ASEGURA QUE EL PARO "NO ES INEVITABLE"

Aunque CESM, SMA y SME han animado a seguir la huelga a Médicos Internos Residentes (MIR) y profesionales de centros concertados, consorcios, empresas públicas y otras modalidades de gestión vinculadas al sistema público, han reiterado que "todavía hay tiempo para evitar este escenario, ya que el Ministerio de Sanidad puede retomar una negociación real con los representantes de médicos y facultativos y buscar un acuerdo que dé respuesta a sus reivindicaciones". "El 28 de octubre no es inevitable", han insistido.

Sin embargo, han expuesto que "la responsabilidad también está ahora en las Cortes Generales", por lo que han pedido a los grupos parlamentarios que, durante la tramitación, "no respalden el proyecto en sus actuales términos y promuevan su devolución al Ministerio de Sanidad, instándole a elaborar una nueva propuesta que sea fruto de una negociación y un acuerdo con los médicos y facultativos".