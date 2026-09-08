CESM planteará este jueves al Comité de Huelga paros indefinidos desde mitad de octubre contra el Estatuto Marco

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). La Confederación Española de Sindicatos - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha informado de que su Comité Ejecutivo ha acordado "intensificar la presión" contra el Proyecto de Ley del Estatuto Marco y planteará este jueves al Comité de Huelga la aprobación de paros "indefinidos y permanentes", que prevé que comenzarían a mediados de octubre, con fecha de inicio pendiente de concretar.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa, donde ha concretado que el Comité de Huelga se reunirá este jueves a las 17.00 horas y abordará esta cuestión, que CESM confía que cuente con el respaldo del resto de sindicatos, que incluye al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Pedrera ha aseverado que el conflicto médico continúa a pesar de que el proyecto de ley siga su tramitación en el Congreso de los Diputados, tras su aprobación en Consejo de Ministros. Según ha indicado, esto implica cambiar el interlocutor de las reivindicaciones, pero no su objeto.

"El conflicto no ha terminado. Los médicos no hemos renunciado a ninguna de nuestras reivindicaciones, la CESM tampoco (...), lo que va a cambiar es nuestra estrategia porque el interlocutor ha cambiado", ha destacado Pedrera dirigiéndose a la ministra de Sanidad, Mónica García, para apuntar tras ello que habrá "más presión" a nivel parlamentario, institucional, jurídico y europeo.

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