CESM respalda el anuncio por parte de médicos y enfermeras de una jornada de huelga en Ceuta para el 24 de septiembre

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su respaldo a la coalición CEMSATSE -y en particular al Sindicato Médico de Ceuta- en su convocatoria de una jornada de huelga de médicos y enfermeros en la ciudad autónoma el 24 de septiembre.

Este anuncio de paros se produce "después de semanas reclamando esfuerzos, descansos, medidas organizativas y soluciones estructurales ante la grave presión asistencial que sostienen desde el pasado mes de julio", ha indicado, al tiempo que ha explicado que "no conviene confundir las causas con las consecuencias", y es que "no se puede achacar a la huelga la responsabilidad de la crisis sanitaria que atraviesa Ceuta".

A juicio de CESM, los paros representan "la respuesta extrema de unos profesionales que llevan demasiado tiempo evitando, con su esfuerzo personal, que sus consecuencias sean todavía mayores". De hecho, ha recordado que "la gravedad de la situación trasciende la denuncia sindical, ya que incluso la Organización Médica Colegial (OMC), tras su visita a Ceuta para escuchar a los facultativos sobre el terreno, ha denunciado la extenuación, las bajas laborales y las cargas asistenciales que duplican o suponen más del doble de las habituales en los Servicios de Urgencias".

LLAMAMIENTO A SANIDAD Y AL INGESA

"El sacrifico de los profesionales no puede convertirse en el plan de contingencia permanente de la Administración, ya que una asistencia sanitaria segura no puede depender indefinidamente de prolongaciones de jornada, sobrecarga y renuncia al descanso de quienes la sostienen", ha enfatizado, para añadir que, por ello, es necesario que el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) den "una respuesta inmediata y proporcionada a la gravedad de la situación, con los recursos humanos necesarios y medidas estables de captación y fidelización de profesionales".

Además, ha recordado que los profesionales "no convocan una huelga porque quieran dejar de atender, sino porque quieren poder seguir prestando una asistencia sanitaria de calidad". "Una situación extraordinaria como la actual debe contar con una respuesta también extraordinaria de recursos", ha incidido.

Por todo ello, CESM ha insistido en que la Administración asuma su responsabilidad "y aporte soluciones antes de que el agotamiento del colectivo termine deteriorando aún más la asistencia sanitaria".