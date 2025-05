CESM respalda las demandas del colectivo de médicos de Sanidad Exterior y reclama al Ministerio de Sanidad soluciones

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su apoyo a la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), que representa a un 80 por ciento del colectivo, por la crítica situación de "precariedad e inseguridad laboral y jurídica" por la que están atravesando en los últimos años; y reclama al Ministerio de Sanidad a trabajar de manera conjunta para buscar soluciones consensuadas ante las demandas del colectivo.

El presidente de AMSE, José Francisco Gallegos, ha explicado a CESM que uno de los principales problemas es el número de plazas que no se cubren y la disminución del número de éstas; si en 2009 había 76 funcionarios fijos ocupando 94 plazas en RPT, actualmente hay 49 funcionarios con plaza fija cubriendo las 63 plazas en RPT para toda España. Así, además de que no se crean nuevas plazas, en las últimas OPEs convocadas (casi 165 y 196 plazas) no se ha cubierto ni un cuarto de ellas, mientras que en la periferia han sido unas 20 las incorporaciones reales.

"Esto se suma a otra serie de condicionantes laborales que hacen que el trabajo como médico de Sanidad Exterior resulte cada vez menos atractivo, como son un salario que no supera el nivel 26 de complemento de destino para Jefe de Servicio, que no cuentan con el complemento de carrera profesional, que su complemento de productividad es irrisorio (entre 50 y 1.000 euros anuales) o que están obligados a realizar guardias telefónicas localizadas a cualquier hora y día del año que se remuneran con 140 euros brutos a la semana (suponen disponibilidad telefónica y por correo para atender el puerto o aeropuerto de referencia y no estar a más de una hora por si se precisa presencialidad)", explican.

Estos profesionales son la parte del cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad en la periferia y están destinados en las dependencias de Sanidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia española con puerto o aeropuerto internacional, con un total de 29 dependencias. Se encargan, por tanto, de cuestiones como la vacunación internacional, el control de aspectos higiénico sanitarios en personas y medios de transporte internacional y el control de alertas y emergencias sanitarias en las fronteras.

Para ambos sindicatos señalan que la condiciones laborales son "insostenibles", a lo que suman la "mala organización del trabajo en las dependencias. Por tanto, entre otras medidas, reclaman una dotación adecuada de todas las áreas con un mínimo de dos médicos en cada una y, a partir de ahí, una plantilla dimensionada en función de la carga de trabajo de cada dependencia; refuerzos en periodos puntuales de mayor actividad como el periodo estival o cuando se declaren alertas sanitarias internacionales; y un mayor atractivo económico para las plazas de médicos de Sanidad Exterior de la Administración General del Estado (AGE).

Asimismo, piden la inclusión de modo efectivo de estos médicos dentro del Sistema Nacional de Salud, "permitiendo que puedan participar en los sistemas de información autonómicos y una dotación efectiva de los puntos de entrada con capacidad de atención 24 horas de emergencias de Salud Pública, para cumplir con el compromiso de garantizar el control sanitarios de medios de transporte internacional en nuestras fronteras".