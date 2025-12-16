Publicado 16/12/2025 15:31

CESM y SMA amenazan a Sanidad con una huelga indefinida si no atienden las demandas de los médicos en el Estatuto Marco

Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). La Confederación Española de Sindicatos Médicos (C
MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha señalado que acudirá este miércoles a la reunión con el Ministerio de Sanidad para negociar el Estatuto Marco con "voluntad negociadora", pero advierte que convocará una huelga indefinida si no se atienden las demandas de médicos y facultativos.

"En caso de no producirse avances se verán obligados a escalar en el conflicto abierto y aumentar las jornadas de paro en la huelga nacional indefinida, que se mantiene convocada a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones", advierten los sindicatos en un comunicado.

Así se han mostrado CESM y SMA después de que este lunes Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación alcanzaran un preacuerdo sobre el Estatuto Marco. CESM y SMA confían en que Sanidad facilite un calendario cerrado de reuniones que permitan abordar de manera específica los puntos clave planteados que sí afectan directamente a médicos y facultativos.

CESM y SMA insisten, tras las diferentes informaciones publicadas este lunes sobre la reunión del Ámbito de Negociación, en que la negociación con el Ministerio de Sanidad sigue abierta y que mantiene su voluntad de diálogo para el encuentro fijado para este miércoles.

En este sentido, ambas organizaciones recuerdan que "no hay nada firmado" con el Comité en cuanto a los aspectos que han trascendido de ese preacuerdo, que, en todo caso, "quedan lejos de las reivindicaciones que están llevando a cabo CESM y SMA".

UN ESTATUTO MARCO PROPIO

CESM y SMA insisten en que la reunión del Ámbito en la que CESM está presente no se han abordado las peticiones del colectivo médico representado por el Comité de Huelga, y por lo tanto, no se ha producido ningún acercamiento en los puntos que siguen distanciando al colectivo médico de la Administración

Así, recuerdan que estas peticiones pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios; una clasificación profesional adecuada; una regulación digna de la jornada laboral y las guardias; la declaración de la Medicina como profesión de riesgo; la eliminación de la movilidad forzosa, y la no discriminación del régimen de incompatibilidades.

