CESM y SMA confirman la huelga del 13 de junio tras no obtener "propuestas concretas" de Sanidad sobre el Estatuto Marco

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han confirmado que siguen adelante con la huelga convocada para el próximo 13 de junio tras agotar este lunes todas las reuniones agendadas con el Ministerio de Sanidad y no obtener "propuestas concretas" sobre el nuevo texto del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.

Ambas organizaciones habían manifestado tras la reunión del pasado 21 de mayo que las propuestas de modificaciones que había entregado el Ministerio sólo buscaban "parchear" la situación actual y planteaban condiciones laborales que terminaban por "hipotecar" al colectivo durante los próximos años, lo que ha provocado un desencuentro que hace "inevitable" seguir adelante con la huelga convocada para el próximo 13 de junio como primera jornada de paro nacional.

El Comité de Huelga ha incidido en que las pequeñas modificaciones que plantea Sanidad no sólo no mejoran la situación actual, sino que además "acabarán contribuyendo al deterioro de la sanidad pública", ya que asegura que "no se cumplen los objetivos del plan de recuperación marcado por Europa", por lo que las organizaciones sindicales se reservan las actuaciones correspondientes para elevar el conflicto a las instituciones que consideren oportunas.

Los sindicatos resaltan que la reunión de este lunes ha resultado "poco fructífera" en cuanto a acuerdos sustanciales y la huelga sigue adelante por la falta de nuevas propuestas por escrito y las posiciones aún distantes. No obstante, tanto CESM como SMA insisten en su voluntad de mantener el diálogo y seguir negociando con el Ministerio con el objetivo de ver plasmadas sus reivindicaciones para mejorar las actuales condiciones laborales de los médicos y facultativos.