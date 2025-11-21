CESM y SMA expresan "sensación agridulce" tras reunirse con Sanidad y mantienen la huelga de diciembre

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han expresado que el encuentro de este viernes con Sanidad les deja una "sensación agridulce", ya que la voluntad de acercamiento que observan por parte del Ministerio contrasta con la "falta de concreción" para llegar a acuerdos, por lo que han informado de que mantienen las cuatro jornadas de huelga nacional previstas para diciembre.

Las organizaciones sindicales se han reunido de nuevo con representantes del Ministerio de Sanidad en un encuentro que ya estaba fijado antes de la manifestación que se celebró el pasado sábado en Madrid. Los responsables ministeriales se habían comprometido a estudiar nuevas propuestas que permitieran acercar posturas en el conflicto planteado en torno al borrador del Estatuto Marco, según han explicado CESM y SMA.

En esta ocasión, han acudido por parte de Sanidad la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez; el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García, y el consejero técnico Miguel Ángel Máñez, a quienes se ha sumado la ministra de Sanidad, Mónica García, lo que para los sindicatos supone una muestra de acercamiento.

Sin embargo, el Comité de Huelga ha señalado que pese a las aproximaciones verbales que se han dado en esta reunión y en la que tuvo lugar el día 11 de noviembre, las principales reivindicaciones sindicales "no están definidas ni se acercan a las peticiones de ambas organizaciones". Para CESM y SMA, es prioritario conseguir un Estatuto Marco y un ámbito de negociación propios para la profesión médica, así como la creación del grupo profesional A1+ y una jornada laboral de 35 horas.

Por todo ello, los sindicatos han informado de que mantienen intacto su calendario de movilizaciones, con la huelga nacional de cuatro días consecutivos convocada para el 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en la que mostrarán su rechazo al actual borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar Sanidad.