Archivo - Hospital Universitario de Melilla. - INGESA MELILLA - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ceuta y Melilla son los territorios que peor percepción tienen de su atención sanitaria, según las valoraciones que dan sus ciudadanos sobre la calidad de la asistencia, medios técnicos disponibles, organización y financiación de su sanidad en comparación con la del resto de España.

Así se desprende del 'Barómetro Sanitario 2025', publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad, en el que se incluye la percepción que tiene la población sobre la prestación sanitaria en su comunidad autónoma frente a la que se ofrece en el resto del país.

En este sentido, destaca la situación observada por los habitantes de las ciudades autónomas, donde el Ministerio mantiene las competencias sanitarias a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Ceuta y Melilla lideran las opiniones negativas en lo que respecta a la calidad de los servicios sanitarios comparada con la del resto de España. Un 55,3 por ciento de melillenses y un 46,5 por ciento de ceutíes considera que sus servicios son peores que los del resto.

A mayor distancia se sitúan Extremadura (29,6%) y Canarias (25,6%). En el extremo opuesto, el 64,1 por ciento de la población de País Vasco, el 55,2 por ciento en Navarra y el 41,7 por ciento en Cantabria creen que sus servicios son mejores que los de las demás CCAA.

MEDIOS Y ORGANIZACIÓN

La población de Ceuta (47,8) y Melilla (67,7) es la que percibe que tiene peores medios en la sanidad que el resto del Estado. País Vasco (61,3%), Madrid (54,6%), Navarra (48,3%) y Cantabria (44,3%) se encuentran en el otro extremo con los mayores porcentajes positivos.

También son Ceuta y Melilla los territorios donde hay una mayor opinión negativa en relación con la organización de su asistencia sanitaria, lo que creen el 53,8 por ciento de ciudadanos de Melilla y el 49,9 por ciento de Ceuta. La percepción es mayoritariamente positiva en País Vasco (53,1%), Navarra (45,1%), Cantabria (32,5%), Madrid (26,8%) y Asturias (26,4%).

Las dos ciudades autónomas también aparecen entre las que tienen una peor valoración de la financiación de su sanidad frente a la del resto. Melilla lidera esta clasificación (43,5%), seguida de Extremadura (42,6%), Andalucía (38,6%), Ceuta (33,5%) y Madrid (32%).

Únicamente dos comunidades autónomas presentan una percepción mayoritariamente positiva en este indicador; son el País Vasco (52%) y Navarra (38%).