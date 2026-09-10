CGCOF forma a 3.318 mayores y cuidadores de los que dos tercios no tenían conocimientos en autocuidado y uso de fármacos - CGCOF

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Rita de la Plaza, ha informado de que 3.318 mayores y cuidadores han participado en sus 'Escuelas Rurales de Salud a pacientes mayores vulnerables', de los que el 67 por ciento de los primeros y el 66,5 por ciento de los segundos han afirmado que nunca habían recibido asesoramiento al respecto.

Tras indicar que han sido 126 las farmacias comunitarias de municipios de menos de 30.000 habitantes localizados en 33 provincias las que han participado en el proyecto, ha concretado que los mayores participantes han sido 1.855. El 76,5 por ciento de ellos son mujeres, de igual modo que el 80,6 por ciento de los cuidadores, siendo el 81,4 por ciento no profesionales. Con todo, considera que la experiencia muestra "que un servicio profesional farmacéutico asistencial de educación sanitaria remunerado es efectivo".

El farmacéutico tiene un "papel clave" en "educación sanitaria y prevención de la vulnerabilidad", por lo que existe "la necesidad de dar continuidad a estas iniciativas en otros entornos", ha continuado De la Plaza, que ha estado acompañada por los presidentes de la compañía farmacéutica Laboratorios Cinfa, Enrique Ordieres, y del CGCOF, Jesús Aguilar. El último, de hecho, ha agradecido la colaboración del laboratorio en la acción.

A juicio de Aguilar, la campaña parte de la 'Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica' y da continuidad al movimiento de la institución centrado en las escuelas rurales. El objetivo, de cara a mayores y cuidadores, ha sido reforzar "su capacidad para cuidar de su salud y de hacer un mejor uso de los medicamentos", ha explicado, a lo que ha añadido que se ha trabajado en enfermedades crónicas, alfabetización de la salud y las necesidades específicas de cada colectivo.

DEMANDA SOCIAL

"Hemos identificado que las personas mayores y los cuidadores necesitan más formación e información y herramientas", así como que ambos grupos "quieren formarse y están muy satisfechos de que sea su farmacéutico el que les ayude en esta labor", ha continuado, tras lo que ha expuesto que "no es solo una necesidad, es una demanda de los ciudadanos y una oportunidad para seguir desarrollando educación sanitaria desde la proximidad".

Según ha manifestado en este sentido, "la farmacia comunitaria puede dar una respuesta muy valiosa a esa demanda social", ya que "forma parte de la comunidad y mantiene contacto cercano y continuado". "Actúa no solo sobre el paciente con enfermedad, también sobre su entorno, fomentando hábitos para una mejor salud", ha agregado, al tiempo que ha declarado que "interviene de forma preventiva sobre factores que puedan condicionar la salud a lo largo del tiempo".

En este contexto, ha explicado que "la vulnerabilidad no siempre comienza con una enfermedad", y es que puede iniciarse "con pérdida de autonomía, soledad no deseada, falta de apoyos y dificultades para gestionar la medicación". Por ello, ha destacado la oportunidad del farmacéutico para "detectar señales de alerta", así como "conectar a la persona con otros profesionales", lo que tiene "más valor aún en el medio rural", dónde "la farmacia es el recurso sanitario más próximo y accesible, cuando no el único".

En la misma línea se ha mostrado De la Plaza, quien ha manifestado que el paciente vulnerable es "aquel que presenta un mayor riesgo de sufrir daños físicos, psicológicos y morales", circunstancias que se encuentran "estrechamente ligadas a la fragilidad que se manifiesta en deterioro". Además, en el medio rural, se enfrentan a "desafíos", como "falta de acceso a servicios de salud", ha expuesto.

SERVICIOS REMUNERADOS

Una vez expuesto que la remuneración de las sesiones ofrecidas por los profesionales ha buscado también "colaborar en la sostenibilidad de estas farmacias", ha ahondado en las temáticas abordadas, como envejecimiento saludable, adherencia a tratamientos, manejo de medicaciones y prevención de caídas. Además, se han explicado las enfermedades más relevantes y sus tratamientos, y se ha insistido "en la importancia de cuidar al que cuida", ha subrayado.

La iniciativa, en la que también han colaborado los Ayuntamientos, ha contado con un grado de satisfacción del 97 por ciento por parte de los pacientes, a los que les ayudó a obtener estrategias contra la vulnerabilidad. Por su parte, el 95 por ciento de los cuidadores ha afirmado haber obtenido herramientas para cuidar de sí mismos, de los cuales el 45 por ciento desconocía antes de las sesiones el concepto de paciente vulnerable o frágil.

Debido a los datos, Ordieres ha asegurado que la acción "permite acercar la educación sanitaria a quien más lo necesita y de la mano de los farmacéuticos". La formación a estos grupos "encaja con la el compromiso social de Cinfa", ha explicado, y es que la compañía busca "promover y aportar valor a toda la formación del farmacéutico", y "dar valor a los pacientes" y a "los cuidadores, sobre todo los no profesionales".