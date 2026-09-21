Infosalus.- El CGCOO señala que síntomas como 'moscas volantes' pueden estar vinculados a un desgarro o un desprendimiento de retina

El CGCOO señala que síntomas como 'moscas volantes' pueden estar vinculados a un desgarro o un desprendimiento de retina - CGCOO

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), Andrés Gené Sampedro, ha advertido de que la aparición súbita de numerosas 'moscas volantes', destellos luminosos o una sombra similar a una cortina que avanza sobre el campo visual "puede estar asociada a un desgarro o desprendimiento de retina".

"Ante estos síntomas se debe acudir de inmediato a un servicio sanitario de urgencias", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que también debe solicitarse una valoración rápida ante una pérdida o distorsión de la visión central, visión borrosa persistente o la percepción de líneas rectas como onduladas o deformadas. "Estos cambios pueden aparecer en enfermedades que afectan a la mácula, como las formas avanzadas de degeneración macular asociada a la edad (DMAE)", ha señalado.

Por ello, Gené Sampedro, quien ha destacado la importancia de continuar avanzando en la investigación para mejorar el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades retinianas, ha recordado que conocer los factores de riesgo -como la diabetes-, seguir los controles recomendados y consultar ante cualquier señal de alarma puede favorecer una actuación a tiempo.

En este sentido, y con motivo de la celebración, el 27 de septiembre, del Día Mundial de la Retina, ha expresado que algunas enfermedades que la afectan pueden avanzar durante sus primeras fases sin dolor, sin síntomas evidentes y sin que la persona perciba una pérdida de visión. A tenor de ello, anima a la realización de revisiones periódicas de la salud visual y ocular y a no esperar a notar cambios para solicitar una evaluación.

"La retinopatía diabética suele no producir señales en sus primeras fases y la DMAE seca temprana tampoco causa síntomas en muchas personas", ha sostenido al respecto, para agregar que "la periodicidad y el contenido de las revisiones deben adaptarse a la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona". "La identificación de signos compatibles con una posible alteración puede favorecer una derivación oportuna y facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas y al tratamiento cuando sean necesarios", ha explicado.

EDUCACIÓN SANITARIA

Tras manifestar que es necesario reforzar la coordinación entre ópticos-optometristas, oftalmólogos y otros sanitarios para ofrecer una atención continuada y adaptada a las necesidades de cada paciente, ha sostenido que en España, más de 20.000 ópticos-optometristas y cerca de 10.500 establecimientos sanitarios de óptica ofrecen una atención visual próxima y accesible a la ciudadanía, los cuales también proporcionan educación sanitaria e identifican signos compatibles con posibles alteraciones.

Todo en relación con el tejido nervioso del ojo sensible a la luz y cuyas células la transforman en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes, por lo que constituye una parte esencial del sistema visual y del sistema nervioso central. Entre las enfermedades que pueden afectarla se encuentran las distrofias hereditarias de retina, la retinopatía diabética y la DMAE, incluida la atrofia geográfica, una de sus formas avanzadas.

En los problemas de retina tiene mucha influencia la diabetes, como recogió la 'Encuesta de Salud de España 2023', al mostrar que el 7,17 por ciento de la población de 15 o más años declaró haber tenido la enfermedad en los últimos 12 meses. Además, una revisión sistemática de estudios españoles publicados entre 2009 y 2020 estimó que la retinopatía diabética estaba presente en el 15,28 por ciento de las personas con diabetes tipo 2 y que el 1,92 por ciento presentaba formas que amenazan la visión.