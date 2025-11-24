El CGE destina un millón de euros para la formación de enfermeras especialistas y proyectos de Colegios de Enfermería

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha comunicado que ha creado un Fondo Extraordinario de Potenciación Profesional y Colegial, dotado con un millón de euros, destinado a subvencionar e impulsar la formación de todos los candidatos a presentarse al examen para ser Enfermero Interno Residente (EIR), el programa de formación del Ministerio de Sanidad que otorga el título de especialista en Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Pediatría, Geriatría, Familiar y Comunitaria o la de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), la única realmente desarrollada al completo.

El CGE destaca que esta iniciativa, dirigida a fortalecer el desarrollo profesional y la especialización de las más de 350.000 enfermeras de toda España, estará disponible de manera equitativa entre los 52 colegios de Enfermería de toda España.

"El fondo extraordinario se financia con los recursos propios del CGE, sin necesidad de solicitar crédito alguno. El modelo de gestión instaurado por el presidente, Florentino Pérez Raya, y la Comisión Ejecutiva del CGE ha permitido sanear las cuentas del Consejo desde su llegada al cargo, eliminar por completo la dependencia de entidades crediticias externas y ahorrar en gastos superfluos", explican desde el Consejo.

Del millón de euros del fondo, aproximadamente entre 260.000 y 300.000 euros se destinarán a ayudas a la formación para las candidatas al EIR -y el impulso que supone para las especialidades enfermeras- mientras que el resto, unos 700.000, se transferirá a los 52 colegios de Enfermería para apoyar sus proyectos de desarrollo profesional y colegial.

"El Consejo General de Enfermería nunca ha puesto tantos recursos económicos y humanos al servicio de la enfermeras y los enfermeros y sus colegios profesionales. Nuestro único objetivo es devolverles con creces su aportación y su dedicación a los pacientes y, a todas las ayudas y becas del CGE canalizadas a través de la Organización Colegial, se suma ahora este fondo extraordinario que permitirá paliar el esfuerzo económico y personal que realizan los profesionales que quieren convertirse en enfermeras especialistas", ha señalado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

"La especialización de una parte de nuestros profesionales es sinónimo de garantía de calidad de los cuidados que recibe la población y es algo de lo que deben ser conscientes tanto la Administración Central como las Autonómicas, que no han apostado precisamente por las especialidades enfermeras en las dos décadas transcurridas desde su creación", ha añadido el presidente del CGE.

MODELOS DE GESTIÓN PROFESIONAL

Este fondo busca promover la igualdad de oportunidades entre todos los territorios, fortalecer el liderazgo profesional y garantizar la excelencia en los cuidados que se brinda a la sociedad.

"Desde que asumí la presidencia del CGE mi objetivo ha sido modificar el modelo de gestión. He primado al equipo profesional frente a los personalismos, la austeridad económica frente al despilfarro, y uno de los frutos de esta forma de trabajar es este nuevo fondo. Este es un CGE moderno y que trabaja día a día al servicio de las 350.000 enfermeras españolas", añade Pérez Raya.

Según el Consejo, el fondo no solo busca financiar la preparación académica, sino que constituye una herramienta de transformación a medio plazo. Así, indica que permitirá a los colegios desarrollar programas de acompañamiento, tutorías, simulacros y estrategias para fidelizar el talento joven, lo que "refuerza el papel de la Organización Colegial como actor principal en la modernización de la profesión", agrega.

Además, asegura que eleva el listón de exigencia institucional al vincular por primera vez esta partida extraordinaria a objetivos medibles de impacto formativo y profesional.