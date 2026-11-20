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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) exige a todos los partidos políticos que se "comprometan a terminar con la discriminación" que, aseguran, "supone mantener a las enfermeras en el subgrupo A2 de la Administración, pese a su formación universitaria de Grado.

"El reconocimiento no puede limitarse a un cambio de denominación, sino que debe traducirse en oportunidades reales de desarrollo profesional, acceso a puestos de responsabilidad y mejoras retributivas", advierte.

El CGE advierte de que las promesas electorales deben traducirse en decisiones normativas y presupuestarias concretas y, recuerda, que "la reclasificación profesional es un compromiso que algunas formaciones han adquirido, con matices".

En su opinión, esta medida de justicia "debe abordarse sin romper la unidad del Estatuto Marco que regula a todos los sanitarios y sin quedarse en un mero cambio cosmético que no suponga un reconocimiento real", y piden que se traduzca en mejoras retributivas "factibles, con garantías y plazos de aplicación".

"Representantes del área sanitaria de distintos partidos han expresado su intención de acabar con este problema enquistado, pero supeditan estas reformas a su viabilidad económica y a posibles 'excepciones' en el Estatuto Marco que nos engloba a todos los trabajadores sanitarios", asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

El CGE considera que la reclasificación es una prioridad irrenunciable para las 358.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país -y su círculo más cercano- por lo que exige, en el nombre de la profesión, que las distintas formaciones políticas que aspiran a gobernar España se comprometan sin ambages a ejecutar esa reclasificación profesional.

El objetivo es equiparar la situación de las enfermeras a la de otros colectivos con una formación equivalente, sea en un grupo A unificado -sin distinción entre A1 y A2- o, como planteaba la reforma del Estatuto cuya tramitación quedó interrumpida por la convocatoria electoral, una clasificación basada en el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y que establece unos niveles -en este caso numéricos- en función del nivel de formación.

De esta manera, las enfermeras generalistas quedarían encuadradas en un grupo -el 6-, las especialistas -que tienen dos años más de formación vía EIR- en el 7 y las doctoras y doctores en el nivel 8 acabando así con una anacronía que menoscaba a cientos de miles de profesionales sanitarios.

"No estamos hablando únicamente de una cuestión administrativa. Hablamos de reconocimiento profesional, de una clasificación acorde al nivel de responsabilidad -qué mayor responsabilidad en nuestras manos que una vida humana- y de adecuar el marco jurídico y laboral a la realidad actual de la profesión", añade.

Cabe recordar que la pertenencia al grupo A2, algo que viene de los tiempos en los que la Enfermería era un Diplomatura y no un Grado Universitario, implica no sólo unas peores condiciones laborales, sino la imposibilidad de acceder a determinados puestos de gestión o liderazgo para los que muchas enfermeras y enfermeros han demostrado la capacidad, las competencias y la responsabilidad para ello. "Es más pertinente que nunca", señalan, saber aprovechar plenamente las competencias enfermeras para mejorar la calidad y la respuesta del sistema sanitario a las necesidades de la población.